Bald Drohnenshow für Sinzig? Wie geht es nach Absage des Kirmesfeuerwerks weiter? Judith Schumacher 11.08.2026, 15:00 Uhr

i Stimmungsvoll ging es beim Feuerwerk zum Abschluss der Kirmes in Sinzig im Jahr 2025 zu. Dieses Jahr wird es wegen der Trockenheit und der Gefahr von Vegetationsbränden ausfallen. Martin Gausmann

Die Sinziger Kirmes wird am kommenden Dienstag auf ihr traditionelles Abschlussfeuerwerk verzichten. Die Brandgefahr bei der aktuellen Trockenheit ist zu hoch. Nun sprechen die Ratsmitglieder wieder über Alternativen – doch die sind teuer.

An diesem Wochenende feiert die Barbarossastadt Sinzig ihre traditionelle Kirmes. Fahrgeschäfte und Buden erwarten von Samstag, 15. August, bis Dienstag, 18. August, die Besucher. Es gibt allerdings einen Aspekt, der anders ist als in den Vorjahren: Wegen der anhaltend hohen Temperaturen, der Trockenheit und der damit einhergehenden Brandgefahr findet das traditionelle Feuerwerk zum Abschluss der Sinziger Kirmes in diesem Jahr nicht statt.







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