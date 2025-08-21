Was wird aus dem Seniorenheim St. Maria-Josef in der Ahrweiler Niederhutstraße? Diese Frage stellen sich zahlreiche Einwohner. Da seit der Ahrflut nichts in Sachen Sanierung passiert ist, machen sie sich Sorgen.

Das Unkraut wächst rund um das verwaiste Seniorenheim St. Maria-Josef in Ahrweiler. Die Einrichtung, die mitten in der Fußgängerzone liegt, ist von Bauzäunen umgeben. Doch niemand weiß, wann hier der bereits mehrfach angekündigte Wiederaufbau beginnt. Trägerin des Seniorenheimes ist die CTT (Cusanus Trägergesellschaft Trier mbH). Unsere Zeitung hat hier nachgefragt.

Zumindest die Planungsarbeiten sind nach Informationen des Trägers in vollem Gange. Damit hat für ihn der Wiederaufbau begonnen. „Es wurde ein Betriebsorganisationskonzept erstellt, auf dessen Grundlage die Detailplanung für die Wiederaufbaumaßnahmen aktuell vom Planungsbüro vorgenommen wird. Sobald diese vorliegt, erfolgen die notwendigen Ausschreibungen, und die Arbeiten können starten. Im Anschluss können wir auch Informationen zur Zeitplanung geben“, heißt es in der Antwort auf unsere Anfrage. Der Träger geht aktuell von einer Wiederinbetriebnahme Mitte 2027 aus.

Wiedereröffnung könnte 2027 sein

Die Menschen in Ahrweiler warten schon sehnsüchtig auf den Wiederaufbau und verlieren langsam die Geduld. Gerda Kohlhaas aus Ahrweiler hatte sich bislang immer wieder vergeblich um Informationen zum Sachstand bemüht. Für sie ist es eine Herzensangelegenheit. Ihr kurz nach der Flut verstorbener Mann, Antonius Kohlhaas, hatte sich als Vorsitzender des Fördervereines um das 1974 eröffnete Altenheim und seine Bewohner große Verdienste erworben.

Er war unermüdlich auf „Betteltour“ bei den heimischen Unternehmen. Eine Sonnenterrasse und ein Bistro im Heim wurden so finanziert. 25 Jahre lang haben Gerda und Antonius Kohlhaas sich für das Seniorenheim und seine betagten Bewohner engagiert. Nun bekommt die 86-Jährige immer wieder Anrufe von Menschen, die wissen wollen, wann endlich etwas passiert.

Warum alles so lange dauert

i Die beliebte Sonnenterrasse und das Bistro für die Heimbewohner wurden über Spenden finanziert. Beate Au

Warum alles so lange dauert, erklärt die CTT damit, dass man lange auf die Fördermittelzusage habe warten müssen. Auch der Planungsprozess sei komplex und zeitintensiver, als man sich das wünschen würde. „Uns ist wichtig, sorgfältig und nachhaltig zu planen, um für die Menschen, die im Seniorenheim leben und arbeiten werden, Bestmögliches umzusetzen. Hierzu werden die wiederaufzubauenden Strukturen und die zugrunde gelegten Prozesse sorgfältig überdacht und angepasst“, so die Mitteilung aus der Unternehmenskommunikation.

„Dass die Antragstellung und der Bewilligungsvorgang für die Fördermittel aus der Fluthilfe langwierig waren, war auch für uns nachvollziehbar. Schließlich bedarf es einer gut überdachten Wiederaufbauplanung, um den aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen zukünftiger Bewohner und Mitarbeiter gerecht zu werden.“ Die Entscheidung zum Wiederaufbau habe man schnell getroffen, da der Träger an den Standort und die Region glaube und mit der Region sehr verbunden sei. „Das Seniorenheim ist sehr wichtig für uns und auch für die Menschen in Ahrweiler. Es war uns stets ein großes Anliegen, darauf hinzuarbeiten, das Seniorenheim wieder zu eröffnen“, betont der Träger.

i Noch ist vom Wiederaufbau des Seniorenheimes St. Maria-Josef in Ahrweiler nichts zu sehen. Beate Au

Für Gerda Kohlhaas und ihre Tochter Elke Benda ist es sehr wichtig, dass der Wiederaufbau nach aus ihrer Sicht „unfassbaren vier Jahren“ jetzt auch endlich beginnt. Mit Blick auf die bereits wiederaufgebauten Kliniken wundern sie sich über die Schwerfälligkeit. Man hätte ja auch in Vorleistung gehen können.

„Die Flut hat die Infrastruktur wesentlich zerstört. Die Generation meiner Eltern hat für Ahrweiler Wesentliches geleistet, ein Schmuckstück aus der Stadt gemacht. Meine Eltern haben mit vielen Mitstreitern die Wirtschaftskraft und Lebensqualität von Ahrweiler mitgestaltet und aufgebaut. Viele dieser Senioren sind schon gestorben, aber viele leben noch und hätten sich daher einen schönen Lebensabend verdient. Eines Tages sind sie auf das Heim angewiesen“, schreibt sie unserer Zeitung. Damit spricht sie vielen Senioren aus dem Herzen, die in der Heimat alt werden wollen und darauf hoffen, dass sie die Wiedereröffnung noch erleben.

Bereits vor der Flut wurde das Haus saniert

In den Jahren 2012 und 2013 war das gesamte Haus aufwendig saniert worden. Es gab zwei Aufzüge, die Wohnräume und Bäder wurden modernisiert und hübsch gestaltet. Vier Etagen hat das Heim. Die Flut hat vor allem die Wirtschaftsräume im Erdgeschoss verwüstet. Also Heizung, Küche, Büros, Empfang und Aufzüge. Auf der ersten Etage befanden sich unter anderem die Kapelle und die Cafeteria mit der beliebten Außenterrasse. Nach der Flut im Juli 2021 wurden die Bewohner an unterschiedlichen Orten untergebracht. bea