B266 in Heimersheim Wie geht es mit dem Verkehrsknotenpunkt weiter? Jochen Tarrach 02.11.2026, 12:00 Uhr

i So sieht die temporäre Wiederherstellung des Verkehrsknotenpunktes Heimersheim an der B266 aus. Wann die endgültige Lösung kommt, steht in den Sternen. Jochen Tarrach

Autofahrer erleben am Verkehrsknotenpunkt in Heimersheim oft lange Staus, insbesondere dann, wenn auf der Ahrtalbrücke der A61 der Verkehr stockt. Das sagt der Landesbetrieb Mobilität zur aktuellen Lage.

Die Arbeiten an der Spundbohlenwand bei Heimersheim zur Absicherung der zweispurigen Ahrtalbahn am nördlichen Flussufer und gleichzeitig zur Erweiterung der Engstelle der Ahr am Fuße der Landskrone gehen zügig voran. Die große Flut vom Juli 2021 hatte gezeigt, dass hier ein besonderer Gefahrenpunkt ist, der bei Starkregenereignissen das Wasser der Ahr aufstaut und nicht nur zum Ausweichen über Heimersheim und Heppingen zwang, sondern auch die ...







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