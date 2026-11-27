Rheinbrücke der A565 Wie geht es mit dem Abriss der Bonner Nordbrücke voran? Thomas Kölsch 27.11.2026, 12:00 Uhr

i Noch wird auf dem Gelände der ehemaligen Vorlandbrücke ordentlich geräumt. Thomas Kölsch

Der Abriss der Bonner Nordbrücke ist fast abgeschlossen. Die Arbeiten liegen nach der zuständigen Autobahn GmbH damit im Zeitplan. Ob die neue Brücke aber wirklich bis Ende 2028 fertig wird, ist fraglich. Denn zuerst muss der Auftrag vergeben werden.

Die Autobahn GmbH steht nach eigenen Angaben kurz vor dem Abschluss der Abrissarbeiten an der Bonner Nordbrücke. Die Maßnahme war notwendig geworden, nachdem im Sommer 2026 strukturelle Schäden an der linksrheinischen Vorlandbrücke festgestellt wurden.







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