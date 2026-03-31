Nierendorf fordert Vorbeugung
Wie gefährlich sind Wurzeln für Versorgungsleitungen?
In Nierendorf gibt es einige Bäume in den Straßen, die sichtbar zu groß werden und potenziell Schäden verursachen können.
In Nierendorf gibt es einige Bäume in den Straßen, die sichtbar zu groß werden und potenziell Schäden verursachen können.
Margret Nelles-Lawnik

In Nierendorf sorgt sich der Ortsbeirat vor Schäden durch Wurzelwerk von Bäumen an Versorgungsleitungen und Straßen. Dieser fordert, dass vorbeugender gehandelt wird. So ordnet Achim Juchem, Bürgermeister der Gemeinde Grafschaft, das Thema ein. 

Lesezeit 3 Minuten
Bäume sind ein großes Thema in Nierendorf. „Vor 40 Jahren sind Bäume in den Straßen gepflanzt worden, die einfach zu groß werden“, so Nierendorfs Ortsvorsteherin Margret Nelles-Lawnik. Man habe damals nicht bedacht, dass man mit diesen Bäumen Probleme bekommen würde: „Jetzt hat man Straßenschäden, das Pflaster wird geschädigt.

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