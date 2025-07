Daran wird man sich wohl gewöhnen müssen: lange Hitzephasen ohne Regen im Sommer. Sie können Gartenparadiese in Frustareale verwandeln. Die Wassertanks sind geleert, man blickt auf verdorrte Rasenflächen und Beete mit gestressten Pflanzen. Dabei ist der Trend zum Garten als zweites Wohnzimmer gerade sehr aktuell. Zum Auftakt unserer Sommerserie hat unsere Zeitung Experten im Garten- und Landschaftsbau dazu befragt, welche Tipps sie geben können.

Klimawandel zwingt zum Umdenken

Lange Hitzeperioden ohne Niederschlag, dazu Rekordtemperaturen – angesichts dieser Entwicklung werden immer mehr Kommunen gezwungen sein, das Bewässern von Gärten zeitweise zu verbieten. Das hält Walter Schmitz, der in Reifferscheid einen Gartenbaubetrieb betreibt, für möglich. Er selbst versucht, seine Gartenoase, die er auch zum Tag des offenen Gartens am 13. Juli präsentiert hat, ohne Bewässerung erblühen zu lassen. Und selbst für einen Profi wird das derzeit zur Herausforderung. Der Klimawandel zwingt zum Umdenken.

i Kleine Teiche machen zusätzlich den Reiz des Gartens von Walter Schmitz aus. Werner Dreschers

„Das Thema beschäftigt uns schon seit Jahren, eigentlich seit 2018“, so Schmitz. „Es war das erste Jahr, in dem wir zehn bis zwölf Wochen Hitze hatten. Dass es in der Eifel am wenigsten geregnet hat, kannten wir bis dahin so nicht.“ Das Problem, das er langfristig auf Gartenbesitzer zukommen sieht: „Es ist viel zu trocken. Wir kommen nicht mehr auf einen Stand von bis zu zwei Meter Tiefe durchfeuchteter Erde zurück.“

Die richtigen Pflanzen machen es aus

Für die Neuanlage von Gärten empfiehlt Walter Schmitz grundsätzlich, auf das Klima abgestimmte Pflanzen auszuwählen. Mehr Savannenpflanzen statt üppiger Blütenpracht? Ein bisschen geht es in diese Richtung. Sein eigenes Gartenreich hat Schmitz so geplant, dass er ohne Bewässerung auskommen kann. „Ich versuche das. Noch gelingt es“, so Schmitz. Bei zunehmend extremen Sommern wird das jedoch schwierig.

i Ein idyllischer Platz, um die Ruhe der Natur zu genießen. Werner Dreschers

Was im Einsatz gegen Austrocknung infrage kommt, ist das Auftragen einer Mulchschicht. Dabei habe sich mineralischer Mulch, der aus verschiedenen Gesteinsarten wie Lava, Kalk, Basalt, Sand oder Kies, bestehen kann, bewährt. „Das ist natürlich nicht mit einer Schotterfläche zu verwechseln“, stellt Schmitz klar. Die richtige Körnung sei dabei wichtig. Außerdem müsse die Bepflanzung möglichst so angelegt sein, dass sich eine grüne Decke schließt. Dazu empfiehlt der Gartenbauexperte, Stauden zurückzuschneiden. „Alles, was krautig ist, treibt dann neu aus, und manche Stauden blühen dann auch noch mal“, so Schmitz. „Die Pflanze muss dann nicht mehr so viel Masse an Blattwerk versorgen.“

Aufbau einer eigenen Wasserversorgung von Vorteil

Auch der Gartenbaubetrieb von Martin Eiser in Heimersheim wird bei der Neuanlage von Gärten mit dem Problem lang anhaltender Hitzeperioden konfrontiert. Maike Eiser rät ebenfalls zu substrathaltigen Böden, zum Aufbau einer eigenen Wasserversorgung und zu hitzeresistenten Pflanzen wie beispielsweise Storchenschnabel, Fetthenne, Lavendel oder Sonnenhut.

i Eine architektonische Meisterleistung ist der Weinkeller, der Eingang ist als Rundbogen entworfen. Werner Dreschers. WernerDreschers

Wovor Schmitz warnt: zu große Rasenflächen. „Sie sind der erste Bereich, der im Garten ohne Bewässerung welkt. Rasenflächen brauchen mehr Pflege als jedes andere Areal. Ich selbst habe 35 Quadratmeter Rasenfläche bei 5000 Quadratmetern Grundstück.“ Die Anlage von Zisternen sei sinnvoll, um kostbares Nass zu sparen. Richtig gute Bewässerungssysteme, wenn man nicht selbst wässern will, seien allerdings teuer. Wenn der Wasservorrat im Tank zur Neige geht, sollte man laut Schmitz Prioritäten setzen.

„Die Böden bei uns sind für Hitze nicht gemacht. Sie werden knochentrocken.“

Gartenbauer Walter Schmitz

Vor der Neuanlage eines Gartens sei es eventuell wichtig, den Boden zu verbessern, beispielsweise mit Sand. „Die Böden bei uns sind für Hitze nicht gemacht. Sie werden knochentrocken. Ich baue Pflanzsubstrat mit ein.“ Es empfehle sich, trockenresistente Pflanzen auszuwählen, die zum jeweiligen Standort passen.

Ein großes Gartengrundstück wird nach den Erfahrungen von Walter Schmitz schnell zum Problem. „Man bekommt den schönsten Garten auch auf kleiner Fläche verwirklicht“, ist er überzeugt. Im Kommen sei allerdings der naturnahe Garten mit viel Holz, Trockenmauern, Beeten für Wildbienen oder der sogenannte Benjeshecke, bei der Gehölzschnitt locker geschichtet wird. Sie ist wie ein natürlicher Kompost, bietet Sicht- und Windschutz und gewährt Tieren Unterschlupf.

i Gärten für Auge und Seele – für den Menschen, der darin lebt und sich entspannen möchte. Werner Dreschers

Ob ein naturnaher Garten bevorzugt wird, ist nach Beobachtungen von Maike Eiser keine Frage des Alters. Sie hat beispielsweise festgestellt, dass sich auch die jüngere Generation nicht selten gegen eine Hecke entscheidet. „Vielleicht weil junge Leute keine Lust haben, die Hecke ständig zu schneiden. Alles soll pflegeleicht sein“, so Eiser. Beete, die Biodiversität fördern, würden dagegen in der Gruppe der 55- bis 65-Jährigen oftmals nachgefragt. Rasenroboter und Pool im Garten seien der Hit bei der Ü30-Fraktion.

Und zu neuer Architektur werde vorzugsweise eine minimalistische Gestaltung gewählt mit geometrischen Linien. Dann hat auch der Baum einen Formschnitt als Kugel statt ausladender, Schatten spendender Zweige. „Wichtig ist für die meisten, dass der Garten pflegeleicht sein soll“, so Maike Eiser. Und auch Walter Schmitz bestätigt, dass das ein Wunsch ist, den es schon immer gegeben hat.