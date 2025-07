Mal eben um die Ecke Milch oder Käse zu kaufen, ist in Bad Bodendorf schon lange nicht mehr möglich. Das muss sich ändern, finden nicht nur die Freien Wähler, die die fehlende Nahversorgung in Sinzigs größtem Ortsteil seit geraumer Zeit umtreibt.

Erst das Aus für die Winzergaststätte im Frühjahr 2021 und dann – nur wenige Monate später – die Flutkatastrophe im Juli 2021, die unter anderem das Tourismusgebäude mit Bäckereikiosk zerstört hat: Seit geraumer Zeit gibt es in Bad Bodendorf, Sinzigs größtem Ortsteil mit rund 2000 Bewohnern, weder einen sozialen Treffpunkt noch eine Nahversorgungsstruktur. „Das trifft besonders unsere hier lebenden, und oftmals mobilitätseingeschränkten Seniorinnen und Senioren“, stellt Ortsvorsteher Jürgen Werf fest. Aber auch die jüngere Bevölkerung wünsche sich ein Angebot an Ort und Stelle, das den täglichen Grundbedarf abdecke, fügt er hinzu.

Informatives Gespräch mit Ladenbetreiber in Kripp

Diese Situation treibt schon seit einiger Zeit die Mitglieder der FWG-Fraktion um. Um nach Lösungen Ausschau zu halten, besichtigten die Mitglieder im Frühjahr unter anderem kleine Nahversorgungsläden in Müsch und Königsfeld, die sieben Tage die Woche geöffnet haben. „Personal ist hier nur stundenweise vor Ort. Der Kunde wählt wie im klassischen Laden an Regalen und Kühlschränken seine Waren aus und bezahlt an einem automatischen Kassensystem“, heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler.

i Ortsvorsteher Jürgen Werf (rechts) und die weiteren Mitglieder der FWG-Fraktion setzen sich für ein Nahversorgungsangebot in dem neu zu bauenden Tourismusgebäude ein. Melanie Hürlimann

Eine Alternative mit weniger Platzbedarf und skalierbarem Angebot stelle ein sogenannter Automatenladen dar, so die FWG-Fraktion. Dort kann der Kunde an unterschiedlich bestückten Automaten von passierten Tomaten und Milch bis hin zu Grillfleisch oder Backwaren seinen Einkauf ebenfalls sieben Tage die Woche von 6 bis 22 Uhr tätigen. Im Gespräch mit einem Betreiber, der in Kripp einen solchen Laden führt, erhielten die Kommunalpolitiker viele weiterführende Informationen. Grundsätzlich werde das Angebot an den von ihm betriebenen Standorten von allen Altersgruppen rege genutzt. Insbesondere für die ältere Kundschaft sei man gerade dabei, ein grafisches Auswahl- und Bediendisplay an den Automaten einzuführen, berichten die Freien Wähler aus diesem Gespräch.

„Ein weiterer Bedarf wird sich nach dem Wiederaufbau des Wohnmobilhafens ergeben.“

Norbert Schmickler

„Nachdem seit Jahren wiederholt nur Absichten zur Errichtung von Nahversorgungsanbietern für Bad Bodendorf vorgestellt wurden, haben wir im Rahmen des Wiederaufbaus die Chance, in dem Neubau des Tourismusgebäudes eine bedarfsgerechte Lösung zu realisieren“, so der stellvertretende FWG-Fraktionssprecher Fabian Liedke. Und Nobert Schmickler ergänzt: „Ein weiterer Bedarf wird sich nach dem Wiederaufbau des Wohnmobilhafens ergeben“. Zwar ist die FWG-Fraktion der Meinung, dass ein kleiner Nahversorgungsladen kundenfreundlicher wäre – insbesondere für die ältere Kundschaft. Jedoch sei ein in dem Gebäude integrierter Automatenladen eine gute Kompromisslösung, um die Nahversorgung auf lange Sicht im Kurgebiet sicherzustellen, so das Fazit der Freien Wähler.

Zur Erinnerung: Auch der Bauausschuss und der Sinziger Stadtrat hatten sich im Zuge der Vorstellung der Pläne für den Neubau des Tourismusgebäudes mit dem Thema Nahversorgung in Bad Bodendorf befasst. Dabei ging es unter anderem um das Einrichten einer 24/7-Einkaufsmöglichkeit, was allerdings nicht bei jedem auf Zustimmung gestoßen ist. Nach der aktuellen Kalkulation kostet die Stadt Sinzig das Schaffen einer Verkaufsfläche in dem geplanten Neubau rund 175.000 Euro. Hinzu kommen rund 125.000 Euro für die Erweiterung eines vorgesehenen Aufenthalts-und Leseraums.

Wie letztlich die Planung für den Neubau des Tourismusgebäudes aussehen wird, soll der Bauausschuss in seiner Sitzung am 11. August entscheiden. In seiner jüngsten Sitzung hatte der Stadtrat das Thema nach vielen Einwänden seitens des Gremiums angesichts der vorgestellten Variante zurück in den Ausschuss verwiesen. Jetzt haben die Fraktionen bis zum 21. Juli Zeit, ihre Bedenken und Anregungen zu äußern. Diese sollen dann dem Planer übermittelt werden.