Der Ausbildungsstart scheitert oft an der Wohnungssuche. Die Unternehmen Haribo und Nürburgring im Kreis Ahrweiler zeigen unterschiedliche Hilfen – von Umzugspauschalen bis zu Personalhäusern – und machen den Einstieg für junge Leute leichter.
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Eine Ausbildungsstelle zu finden, ist für junge Menschen oft nur der Anfang. Wer dafür von zu Hause wegziehen muss, steht vor der nächsten Herausforderung: eine bezahlbare Wohnung zu finden. Gerade mit einer Ausbildungsvergütung ist das nicht immer einfach.