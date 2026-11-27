Wohnungssuche und Fahrtkosten Wie Firmen im Ahrkreis ihre Auszubildenden unterstützen Marvin Conradi 27.11.2026, 10:00 Uhr

i Die Nürburgring-Unternehmensgruppe bietet ihren Auszubildenden Wohnraum an. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Der Ausbildungsstart scheitert oft an der Wohnungssuche. Die Unternehmen Haribo und Nürburgring im Kreis Ahrweiler zeigen unterschiedliche Hilfen – von Umzugspauschalen bis zu Personalhäusern – und machen den Einstieg für junge Leute leichter.

Eine Ausbildungsstelle zu finden, ist für junge Menschen oft nur der Anfang. Wer dafür von zu Hause wegziehen muss, steht vor der nächsten Herausforderung: eine bezahlbare Wohnung zu finden. Gerade mit einer Ausbildungsvergütung ist das nicht immer einfach.







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