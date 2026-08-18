Nach DTM und Waldbränden Wie Feuerwehr VG Adenau das Wochenende überstanden hat Maja Wagener 18.08.2026, 17:09 Uhr

i Ein Großaufgebot der Feuerwehr, darunter auch Einsatzkräfte aus dem Kreis Ahrweiler, bekämpfte Mitte August einen Waldbrand bei Langscheid. Thomas Frey/dpa

Ein arbeitsreiches Wochenende geht für die Feuerwehrleute aus der VG Adenau, ja, dem gesamten Kreis Ahrweiler zu Ende. Waldbrände und die DTM hielten die Ehrenamtlichen in Atem. Wie geht es ihnen jetzt, wo nach Hitzewochen Regen einsetzt?

Die ehrenamtlichen Brandschützer aus der Verbandsgemeinde Adenau haben ein herausforderndes Wochenende hinter sich. Sie hatten zwischen dem 14. und dem 17. August nicht nur Brände im eigenen Bereich zu löschen, sondern unterstützten zusammen mit Feuerwehren aus dem gesamten Kreis Ahrweiler die Arbeiten beim Großbrand bei Langscheid im benachbarten Kreis Mayen-Koblenz.







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