Ein arbeitsreiches Wochenende geht für die Feuerwehrleute aus der VG Adenau, ja, dem gesamten Kreis Ahrweiler zu Ende. Waldbrände und die DTM hielten die Ehrenamtlichen in Atem. Wie geht es ihnen jetzt, wo nach Hitzewochen Regen einsetzt?
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Die ehrenamtlichen Brandschützer aus der Verbandsgemeinde Adenau haben ein herausforderndes Wochenende hinter sich. Sie hatten zwischen dem 14. und dem 17. August nicht nur Brände im eigenen Bereich zu löschen, sondern unterstützten zusammen mit Feuerwehren aus dem gesamten Kreis Ahrweiler die Arbeiten beim Großbrand bei Langscheid im benachbarten Kreis Mayen-Koblenz.