Die Linkin-Park-Edition von Haribo gibt es nur bei Konzerten der Band. Das macht sie besonders. Im Internet werden die Tüten unter der Hand zu horrenden Preisen gehandelt. Wir haben nachgefragt, was es für solch eine Sonderedition braucht.

Die Mitglieder der Rockband Linkin Park, ehemals mit dem verstorbenen Chester Bennington, jetzt wieder auf Tournee mit der neuen Leadsängerin Emily Armstrong, sind Weltstars. Mit einer gemeinsamen Vorliebe: Sie lieben die Produkte von Haribo. So haben sich die sechs Bandmitglieder offenbar mit dem Grafschafter Unternehmen etwas Besonderes einfallen lassen und eine eigene „Haribo Linkin Park“-Limited Edition kreiert. Doch wie kam das überhaupt zustande? Und was braucht es dazu, Sondereditionen zu kreieren? Wir sprachen mit dem Traditionsunternehmen Haribo auf der Grafschaft, dessen Name auf den Firmengründer und ehemaligen Firmensitz Hans Riegel Bonn verweist.

„Die Sonderedition ,Haribo Linkin Park Mix‘ ist auf Anfrage der Band hin entstanden. Die Bandmitglieder sind so große Haribo-Fans, dass sie sich für ihre ,From Zero World Tour’ ein eigenes Produkt von uns gewünscht haben“, so ein Firmensprecher. Das Besondere: „Für die Entwicklung ihrer Edition haben sich Emily Armstrong, Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn, Dave ,Phoenix’ Farrell und Colin Brittain selbst mitten in den Kreativprozess gestürzt. Nicht nur das Design und die Geschmacksrichtungen der Produktstücke tragen die persönliche Handschrift der Bandmitglieder, auch in das gesamte Beuteldesign samt Goldbären-Illustration sind ihre Ideen eingeflossen. So sind neben dem Band-Logo sechs verschiedene, personalisierte Fruchtgummiformen im Beutel gelandet, die jeweils ein Bandmitglied repräsentieren. So etwa Emilys Mikrofon oder Daves Bassgitarre. „Initiiert und bei der Umsetzung begleitet wurde die Kooperation vom deutschen Brand Partnership Team von Warner Music und Machine Shop Entertainment, dem Entertainment-Unternehmen von Linkin Park“, erläutert das Grafschafter Unternehmen.

Es steckt eine Menge Arbeit in jeder Sonderedition

Zum Herstellungsprozess heißt es: „Für jede Sonderedition arbeiten bei Haribo verschiedene Fachabteilungen eng zusammen: vom Marketing über die Produktentwicklung und Grafik bis hin zur Produktion und Logistik.“ Denn die Fruchtgummiformen wollen entwickelt, der perfekte Geschmack gefunden, ein passender Beutel gestaltet, die neuen Leckereien im Werk hergestellt und verpackt und zu guter Letzt an den Verbraucher geliefert werden.

„Sonderproduktionen für Weltstars wie Linkin Park oder Adele für ihre Konzerte in München im Sommer 2024 sind auch für uns nicht alltäglich und etwas ganz Besonderes. Ob, wie häufig und für welche Zeiträume wir Sonderproduktionen realisieren, ist in jedem individuellen Fall wohlüberlegt und hängt von verschiedensten Faktoren wie der Machbarkeit in der Umsetzung ab. Die Tüten für Linkin Park sind nur bei den Konzerten der Band erhältlich. Die Sonderedition gibt es nicht im Onlinehandel oder im Supermarkt. Sie wird ausschließlich bei den Tour-Stopps in Deutschland, den USA, Großbritannien, den Niederlanden, der Schweiz, in Italien und Frankreich verkauft – entweder bei den Konzerten oder an den Pop-up-Stationen. Ein Nachkauf nach der Tour ist nach aktuellem Stand nicht vorgesehen“, heißt es von Haribo aus der Grafschaft. Mittlerweile werden die süßen Fanartikel sogar schon zwischen 12 und 25 Euro pro Beutel im Internet gehandelt.

Wie das Grafschafter Unternehmen bestätigt, hat das Naschzeug auch in der britischen Fernsehserie „Killing Eve“ über eine ungewöhnliche Serienkillerin (Jodie Comer) und ihre Verfolgerin (Sandra Oh) einen Überraschungsauftritt. Denn die süß-saure Fruchtgummivariante mit dem Namen „Tangfastics“ war in einer Folge, in der die beiden Hauptcharaktere als Liebespaar zusammen unterwegs sind, deren begehrte Leckerei. „Dabei handelt es sich nicht um eine bezahlte Produktplatzierung, sondern um eine kreative Entscheidung der Serienmacher: Sie fanden das Produkt so passend für ihre Story, dass sie es in das Skript eingebunden haben“, heißt es.