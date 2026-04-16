Messerattacke vor Gericht Wie es zum Angriff in Bad Neuenahr gekommen sein soll Silke Müller 16.04.2026, 14:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz muss sich ein 25-Jähriger aus dem Ahrtal wegen versuchten Totschlags verantworten. Thomas Frey/dpa

Die vielen Blutstropfen in einer Gaststätte in Bad Neuenahr sind auf den Fotos, die an diesem Prozesstag am Landgericht Koblenz gezeigt werden, klar zu erkennen. Wer aber ist dafür verantwortlich? Das muss die 14. Strafkammer klären.

Was hat sich am frühen Sonntagmorgen des 12. Oktobers 2025 in einer Gaststätte in Bad Neuenahr abgespielt, in der ein 36-Jähriger lebensbedrohlich mit dem Messer verletzt worden ist? Das versucht derzeit die 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz um den Vorsitzenden Richter Rupert Stehlin herauszufinden.







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