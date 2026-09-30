Darum tut sich nichts Wie es ums Bauprojekt in Sinzigs Mühlenbachstraße steht Silke Müller 30.09.2026, 13:00 Uhr

i Das Druckhaus in Sinzig soll seniorengerechten Wohnungen und Ladenlokalen weichen. Archiv Judith Schumacher. Judith Schumacher

Noch bis zum 4. Oktober ist in der Alten Druckerei in Sinzig in der Mühlenbachstraße 40 die Ausstellung „Die Farbe das Dunkel“ der AHRTkomm Sinzig und der BBK Bonn, Rhein-Sieg zu sehen. Wird dies die letzte Schau dort sein? Gut möglich.

Nein, das Projekt, die Häuserzeile und die Alte Druckerei in der Mühlenbachstraße in Sinzig neben dem denkmalgeschützten Haus Walterscheid abzureißen, um dort einen neuen Wohnkomplex zu errichten, ist nicht vom Tisch. Allein die finale Baugenehmigung für den oberen Teil des Geländes steht noch aus.







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