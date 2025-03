Wie es mit sozialem Wohnungsbau in Remagen aussieht

Bezahlbaren Wohnraum zu finden, wird immer schwieriger. In Remagen machen sich Politiker und Vereine Gedanken, was sich an alternativ-sozialen Wohnformen umsetzen lässt.

Leer gefegt ist der Markt für bezahlbare Wohnungen nicht nur in Ballungsräumen wie Köln oder Bonn. Auch in Remagen sind gute und für Durchschnittsverdiener bezahlbare Wohnungen für zwei oder drei Personen sehr rar. Daran ließ Frank Bliss von der Remagener Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen bei einem Gespräch über sozialen Wohnungsbau mit Interessierten im Bürgertreffpunkt „Rheinkommen“ keinen Zweifel. So habe jüngst ein guter Bekannter von ihm eine Wohnung vermieten wollen und hatte nach dem Inserat rund 250 Anfragen.

„So, wie es derzeit aussieht, ist die Stadt Remagen zudem für die nächsten Jahre mit zig Projekten ausgelastet und wird hier kaum unterstützen können.“

Frank Bliss, Grünen-Fraktion im Remagener Stadtrat

Auch die Oberwinterer Schatzkammer, die sich um die Betreuung von sozial Benachteiligten und Flüchtlingen kümmert, habe es sehr schwer, Wohnraum zu finden. Auf lange Sicht stellen sich die Grünen die Frage, ob es sinnvoll ist, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu gründen.

Aktuell würden aber viele Bauprojekte auch im Stadtgebiet auf Eis liegen, da Investoren vor den hohen Baukosten zurückschrecken würden. „So, wie es derzeit aussieht, ist die Stadt Remagen zudem für die nächsten Jahre mit zig Projekten ausgelastet und wird hier kaum unterstützen können. Allein im Rahmen des Projekts Römerstadt und Limes als Teil des Unesco-Weltkulturerbes sind locker 20 Projekte zu stemmen. Um aber ernsthaft mit der Stadt sprechen zu können, muss klar sein, was wo wann und wie geplant ist“, so Frank Bliss.

„Wir wollen nicht alle einfach alt auf dem Sofa sitzen, sondern gemeinsam im sozialen Verbund älter werden.“

Reinhard Draws, Vorstand von „Gemeinschaftlich Wohnen Remagen“

Zu dem Gespräch hatten sich Mitglieder des Vereins „Gemeinschaftlich Wohnen Remagen“ eingefunden. Dieser hatte sich im Jahr 2022 gegründet und besteht derzeit aus rund 20 Mitgliedern. Was der Verein plant, ist schon klar. „Wir wollen nicht alle einfach alt auf dem Sofa sitzen, sondern gemeinsam im sozialen Verbund älter werden“, brachte es Reinhard Draws vom Vorstand auf den Punkt. Das Wohnprojekt hat zum Ziel, ein gemeinschaftliches und eigenständiges Wohnen in bezahlbarem Wohnraum möglich zu machen.

Gerade für Menschen im Alter von 50 plus gewinnt diese Vorstellung immer mehr an Attraktivität. Das Konzept sieht vor, dass die Mitglieder des Wohnprojekts, das 15 bis 30 barrierefreie Wohnungen, Gemeinschaftsbereiche und Grünflächen beinhalten soll, sich gegenseitig im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. Es soll auch Wohnmöglichkeiten für Studierende geben, die sich in die Gemeinschaft einbringen wollen.

Es fehlt an Grundstück und Personal

Drei Zwei-Zimmer-Wohnungen sollen zweckgebunden für volljährige Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder volljährige Menschen mit Unterstützungsbedarf vorgehalten werden, die Interesse an einer Mitarbeit im Verein haben. Diese Wohnungen sollen in Abstimmung mit den Sozialverbänden des Kreises Ahrweiler bereitgestellt werden.

So weit die Theorie. Denn es fehlt nicht nur an einem Grundstück, sondern auch an entsprechendem Personal, was das ganze Projekt managen soll. „Denn ehrenamtlich ist so etwas nicht zu stemmen“, machte Bliss deutlich. Einig ist er sich aber mit Fraktionssprecherin Iris Loosen, dass sie den Verein bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück unterstützen werden. „Es gab schon vielversprechende Ansätze für den Bau eines Mehrgenerationenhauses neben dem Freizeitbad, was zusammen mit einer neuen Kindertagesstätte entstanden wäre, da aber kein weiterer Kindergarten in Remagen benötigt wird, wurde das Ganze ad acta gelegt“, bedauerte Iris Loosen.

Malu Dreyer hat Hoffnung gegeben

Der Verein „Gemeinschaftlich Wohnen Remagen“ ist nicht der einzige, der solche Pläne verfolgt. Zusammen mit Vertretern der Vereine „Zweig“, der generationsübergreifendes Wohnen im Raum Ahrweiler zum Ziel hat, und dem Verein „Gemeinsam zuhause im Ahrtal“, der ein Wohnprojekt für Demenzerkrankte ins Leben rufen möchte, gab es unlängst ein Gespräch mit Landrätin Cornelia Weigand. „Sie hat uns als Aufsichtsratsvorsitzende der Kreissparkasse ihre Unterstützung bei der Beratung und Finanzierung zugesagt, wenn ein Projekt spruchreif werden sollte, das hat uns schon positiv gestimmt“, erklärte Erika Padubrien vom Verein „Gemeinschaftlich Wohnen Remagen“.

Zudem habe es kürzlich ein Vernetzungstreffen in Koblenz mit Initiatoren anderer Wohnprojekte gegeben, die bereits realisiert wurden. Und die auch dort, wo sie angesiedelt wurden, eine Strahlkraft entwickelten und Interessierte anlockten, die etwa an angebotenen Veranstaltungen teilnehmen. So etwa die Wohngemeinschaft „Allerheiligenberg“ in Lahnstein, Wohnprojekte in Neuwied oder auch mitten in der Eifel. „Auch die ehemalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte bei dem Treffen von dem Mehrgenerationen-Areal in Trier, in dem sie selbst lebt, berichtet. Das hat uns wieder Auftrieb gegeben und macht uns Hoffnung“, so Padubrien.