Der Gnadenhof Eifel in Harscheid ist Geschichte. Nach langen Streits mit dem Veterinäramt des Kreises und Privatpersonen geht Betreiberin Liane Olert nun nach Frankreich. Doch die ehemalige Schule in Harscheid hat bereits neue Besitzer gefunden.

Mit einem heiteren Sommerfest hat sich der Gnadenhof Eifel von Harscheid verabschiedet. Für Liane Olert ein Schlusspunkt nach 15 Jahren: „Es war eine schöne Zeit, doch ich habe jetzt verkauft.“ Und sie erzählte von Vorwürfen, Behörden, Mobbing im Internet und von Straßenhunden, die teils verletzt und verstört bei ihr abgegeben wurden. Jeder Hund hat seinen Charakter, und einer war Liane Olert besonders an Herz gewachsen. „Boogie“, der am Eingang auf einem großen Bild zu sehen ist, „war mein Lieblingshund“. Viele Freunde kamen von überall her zum letzten Sommerfest auf dem Hof, sogar aus der Schweiz, denn der Gnadenhof Eifel ist weit über die Landesgrenzen bekannt.

i Auf einem langen Tisch waren noch viele Andenken an den Gnadenhof gegen eine Spende zu verschenken. Eberhard Thomas Müller

Ein Besucher stach besonders hervor

Besonders freute sich Liane Olert über den Besuch von Werner Weiß aus Mayschoß, der nach 53 Jahren noch einmal seine alte Schule besuchte und historische Unterrichtsfotos mitbrachte. „Ich war hier der letzte Schulleiter und habe die Schule am Ende abgeschlossen“, so Werner Weiß. Danach wurde die Schule zum Kinderheim und schließlich zum Gnadenhof, der jetzt auch geht.

Für Liane Olert die Gelegenheit, einen Neuanfang zu setzen: „Ich gehe nach Frankreich. Es sind drei Frauen, die auf einem großen Hof im Elsass neu anfangen.“ Und alles, was nicht mitgenommen werden kann, lag beim Sommerfest auf einem langen Tisch zur kostenlosen Mitnahme bereit.

i Die ehemalige Betreiberin, Liane Olert, will nun nach Frankreich ziehen. Eberhard Thomas Müller

Gnadenhof stand in der Kritik

Der Gnadenhof Eifel ist Geschichte. Und damit endet auch ein langjähriger Streit mit dem Kreisveterinäramt Ahrweiler, das 2023 die hohe Zahl gehaltener Hunde, gesprochen wird von bis zu 60 Tieren, und in den Folgejahren die Nichteinhaltung von Auflagen bemängelt hat. Nun findet ein Stabwechsel statt, und das Gebäude wird in jüngere Hände übergeben. An gleicher Stelle sollen eine Hundepension und ein Kunsttherapiezentrum entstehen. Ein völlig neues Konzept, das mit dem ehemaligen Gnadenhof nichts zu tun hat.

„Nach einer ersten Besichtigung hatten wir uns schnell entschieden.“

Silke Janzen, Künstlerin und Kunsttherapeutin, zum Kauf der Alten Schule

Zufällig hatten Chris Fleu, Tierpfleger, und Silke Janzen, Künstlerin und Kunsttherapeutin, aus Rheinbach von einer Bekannten vom Verkauf der ehemaligen Schule erfahren und sich mit Liane Olert in Verbindung gesetzt. „Das war genau das, was wir brauchen“, so Silke Janzen. „Nach einer ersten Besichtigung hatten wir uns schnell entschieden.“

Und Chris Fleu ergänzt: „Für die Schlafplätze von Hunden braucht es einen großen Raum, damit sich die Tiere aus dem Weg gehen können. Auch für das Kunstatelier, in dem Kurse abgehalten werden, fanden wir die passenden Räumlichkeiten.“ Die Tierpension wird das Angebot des professionellen Tierpflegers ergänzen, denn Chris Fleu führt auch weiterhin seinen Haustier- und Teich-Service Rheinbach und bietet dort Tierpflege, die Gesundheitskontrolle von Fischen und die Reinigung von Teichen an. Ebenso versorgt er als ambulanter Dienst Tiere von Kunden, die sich im Urlaub befinden. Hunde allerdings können nicht allein zu Hause bleiben, wenn ihre Besitzer im Urlaub sind, sodass ihnen für diese Zeit die Tierpension zur Verfügung stehen wird. Und da Christ Fleu ein Reptilienfan ist, „könnte ich mir hier auch eine Auffangstation für Reptilien vorstellen.“ Voraussetzung wäre ein enger Kontakt zum Amtsarzt, wobei die ständige Absprache mit Behörden für den professionellen Tierpfleger eine Selbstverständlichkeit ist.

Kunstatelier ist ebenfalls in Planung

Als weiteres Angebot richtet Künstlerin und Kunsttherapeutin Silke Janzen im Lehrerhaus ein Kunstatelier ein, um für Menschen einen Ort zur freien künstlerischen Gestaltung zu schaffen und ab August Kunsttherapie anzubieten. Silke Janzen: „Es wird ein freies Atelier sein, wo man frei arbeiten kann. Die Leute sollen ins Tun kommen und eigene Wege entdecken. Die Kunsttherapie ist zusätzlich, quasi als Begleitung von Psychotherapie, bei Depressionen oder neurologischen Erkrankungen.“ Schließlich gebe es unaussprechliche Erfahrungen, die erst im selbst gemalten Bild greifbar werden. Liane Olert ist froh, in Silke Janzen und Chris Fleu würdige Nachfolger für die ehemalige Schule gefunden zu haben: „Die passen hier rein, als wären sie dafür gebacken. Für beide ein wunderbarer Neuanfang.“