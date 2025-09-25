Großprojekt an Brückentürmen
Wie es mit dem geplanten Hotel in Remagen weitergeht
Auf dieser Animation wird deutlich, wie das geplante Hotel in Remagen einmal aussehen könnte.
Nachdem das Hotelprojekt „The Bridge“ in Remagen vor Jahren scheiterte, hat der Stadtrat an gleicher Stelle jetzt ein neues Hotelgroßprojekt mit Wohlwollen bedacht. Nun können die weiteren Schritte erfolgen.

Der Rat der Stadt Remagen hat jetzt im Foyer der Rheinhalle über das weitere Vorgehen bezüglich eines geplanten Hotels an den Türmen der historischen Ludendorff-Brücke abgestimmt. Zur Erinnerung: Ein Hotel mit dem Friedensmuseum samt Außengastronomie und Wohnbebauung ist seit Jahren Thema in Remagen.

