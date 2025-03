Wie es in den künftigen Tunneln der Ahrtalbahn aussieht

Neben den vielen Brückenbauwerken stellen die Tunnel eine ganz besondere Herausforderung beim Wiederaufbau der Ahrtalbahn dar. Warum die Röhren jetzt vergrößert werden mussten, hat unsere Zeitung bei einem offiziellen Pressetermin am Montag erfahren.

Der Lärm im Laacher Tunnel ist ohrenbetäubend. Während unten ein Betonlaster frischen Baustoff liefert, stehen Arbeiter auf der mehr als sechs Meter hohen Arbeitsbühne des Schalwagens und sorgen dafür, dass der Beton auch fachgerecht an den Tunnelwänden eine neue und stabile Verkleidung bilden kann. Denn die Tunnelbauwerke, von denen sich allein fünf zwischen Rech und Altenahr befinden, gehören zu den aufwendigsten Baustellen im Wiederaufbauprojekt der Ahrtalbahn nach der Flutkatastrophe im Jahr 2021. Grund dafür ist neben den Flutschäden die Elektrifizierung der künftigen Bahnstrecke. Die alten Tunnel waren schlichtweg zu niedrig – kein Platz für den zusätzlichen Fahrdraht unter der Decke.

Wir liegen im Zeitplan. Im Mai sollen die Tunnel und Brückenbauarbeiten weitgehend abgeschlossen werden.

Christian Sauer, Projektleiter Wiederaufbau Ahrtalbahn

Geduldig erläutert Christian Sauer, Projektleiter des Wiederaufbaus der Ahrtalbahn zwischen Remagen und Ahrbrück, den vielen Pressevertretern bei einem Besichtigungstermin den Stand der Arbeiten in den Tunneln. Und immer wieder spricht er in die Mikrofone: „Wir liegen im Zeitplan. Im Mai sollen die Tunnel und Brückenbauarbeiten weitgehend abgeschlossen werden, dann kann mit dem Aufbau der Oberleitung, dem Einbau der Signaltechnik und der Verlegung der Gleise begonnen werden.“

i Der zukünftige Tunnel der Ahrtalbahn in Altenahr. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Noch aber wird an den Brücken und in den Tunneln gebaut. Die Röhren sind jetzt größer als früher, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Im Laacher-, Reimerzhover- und Krähardt-Tunnel hat man sich damit beholfen, die Tunnelsohle um etwa 80 Zentimeter tiefer zu legen, um nach oben hin den Platz für die künftige Oberleitung zu schaffen. Gleichzeitig bekommen die Tunnel eine neue Innenschale aus Beton.

i Christian Sauer ist der Projektleiter des Wiederaufbaus der Ahrtalbahn, er ist zuversichtlich, dass die Zeitpläne eingehalten werden können. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Für den Saffenburger- und den Engelsley-Tunnel konnte diese Methode nicht verwendet werden. Weil sich direkt hinter den Tunneln Brückenbauwerke befinden, musste das Bodenniveau beibehalten werden. Also blieb nur ein Weg, nämlich diese beiden Tunnel nach oben hin „bergmännisch aufzuweiten“, wie Projektleiter Sauer erklärt. Dort musste nach den Spreng- und Fräsarbeiten dann anschließend das Gestein an Decken und Wänden mit Spritzbeton befestigt werden, bevor die Abdichtung eingebaut werden kann, die die Sickerwässer aus dem Gestein darüber abfängt und ableitet. Erst dann kann eine neue Betonverschalung eingefügt werden.

i Eine der Tunnelverschalungsmaschinen wartet bei Mayschoß auf ihren Einsatz im Saffenburger Tunnel. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Derzeit präsentieren sich die fünf Tunnel in unterschiedlichen Baustadien. Im 66 Meter langen Engelsley-Tunnel bei Altenahr fehlt noch die Abdichtung mit verschweißten Kunststoffbahnen, die das Bauwerk vor eindringendem Sickerwasser schützen soll. Diese ist im 219 Meter langen Saffenburger-Tunnel bei Mayschoß beinahe fertig eingebaut. Dort sind Arbeiter auf hohen Gerüsten gerade dabei, die letzten Bahnen miteinander zu verschweißen. Und während im 384 Meter langen Laacher Tunnel gerade die neue Tunnelschale gegossen wird, kann man diese im 156 Meter langen Reimerzhoven- und im Krähardt-Tunnel (89 Meter lang) schon in ganzer Pracht bewundern. Regelmäßige Schlitze in der Decke sollen später dann die Halterungen für die Oberleitung aufnehmen.

i Der Reimerzhoven-Tunnel ist schon beinahe fertig, wie sich die angereisten Pressevertreter überzeugen können. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Bevor die Arbeiten jedoch überhaupt beginnen konnten, musste zunächst noch das Umfeld der Tunnel vorbereitet werden. Unter anderem waren die steilen Hänge an diesem Abschnitt des Ahrtals zu sichern, da die Baumaschinen in Baustelleninstallationen mehr Platz benötigen. Aber auch die Tunnelportale wurden entfernt. Sie werden – mit entsprechend größerem Durchlass, aber in ähnlicher Bruchstein-Bauweise – später wieder aufgebaut.

i Der Reimerzhovener Tunnel Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Bahnstrecke soll Ende 2025 fertig sein

Wie die gesamte Infrastruktur im Ahrtahl war auch die Bahnstrecke bei der verheerenden Flut im Juli 2021 zerstört worden. Während zwischen Sinzig und Ahrweiler nur an wenigen Stellen große Schäden entstanden waren, zerstörten die Wassermassen im engen Tal zwischen Walporzheim und Ahrbrück die Bahntrasse nahezu komplett. Der Abschnitt zwischen Remagen und Ahrweiler konnte dann auch vergleichsweise schnell wieder in Betrieb genommen werden. Er wird gerade elektrifiziert. Der 14 Kilometer lange Abschnitt von Walporzheim und der Endstation Ahrbrück soll dann bis zum Jahresende folgen.