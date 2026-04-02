Neuenahr-Ahrweiler im Wandel
Wie es auf der Großbaustelle Kurpark vorangeht
Diese Baustelle war einmal als Kurpark das sprichwörtliche Wohnzimmer von Bad Neuenahr.
Diese Baustelle war einmal als Kurpark das sprichwörtliche Wohnzimmer von Bad Neuenahr.
Jochen Tarrach

Der Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler erlebt einen großen Wandel. Alte Alleen und historische Spuren bleiben erhalten, während neue Wasser- und Erlebnisräume das Zentrum prägen. Die Fertigstellung ist für Ende 2026/Anfang 2027 geplant.

Lesezeit 2 Minuten
Wer sich in Bad Neuenahr auf der Kurgartenstraße umschaut, spürt die Vorfreude auf das, was hier gerade entsteht. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Im Gewirr der riesigen Baustelle von neuem Kurpark und neuer Kurparkrandbebauung sind noch längst nicht alle Details zu erkennen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

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