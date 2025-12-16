Wie entwickelt sich der Campingtourismus im Ahrtal?

Hochwasserschutz versus Umsatz. In wenigen Branchen ist dieser Konflikt so augenfällig wie im Campingtourismus. Nähe zur Ahr mag zwar für Gäste attraktiv sein, doch im Hochwasserfall birgt sie Gefahren. Ein Spagat für die Platzbetreiber.
Bagger, Bauschutt und brachliegende Flächen. Wer im Ahrtal unterwegs ist, kann sich dem Anblick der vielen Baustellen nicht entziehen. Was als Zeichen des Wiederaufbaus und der Erneuerung gedeutet werden kann, ist gerade für den Tourismus ein Problem: Wer will schon Urlaub auf einer Großbaustelle machen?