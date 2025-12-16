Angebot ist stark begrenzt Wie entwickelt sich der Campingtourismus im Ahrtal? Johannes Kirsch 16.12.2025, 16:00 Uhr

i Viele Campingplätze im Ahrtal sind mehr als vier Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe noch immer Provisorien. Die Anlage in Dernau etwa kann nur als Stellplatz für Wohnmobile genutzt werden. Martin Gausmann

Hochwasserschutz versus Umsatz. In wenigen Branchen ist dieser Konflikt so augenfällig wie im Campingtourismus. Nähe zur Ahr mag zwar für Gäste attraktiv sein, doch im Hochwasserfall birgt sie Gefahren. Ein Spagat für die Platzbetreiber.

Bagger, Bauschutt und brachliegende Flächen. Wer im Ahrtal unterwegs ist, kann sich dem Anblick der vielen Baustellen nicht entziehen. Was als Zeichen des Wiederaufbaus und der Erneuerung gedeutet werden kann, ist gerade für den Tourismus ein Problem: Wer will schon Urlaub auf einer Großbaustelle machen?







