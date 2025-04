Wie es ist, in den sozialen Medien von fremden Menschen beleidigt und bedroht zu werden, hat der Sinziger Kommunalpolitiker Ralf Urban am eigenen Leib erfahren. Wie geht es ihm heute, drei Jahre danach, und was würde er Betroffenen raten?

Hasskommentare in den sozialen Netzwerken nehmen zu, Nachrichten sind oft nicht mehr von Fake News, also Falschbehauptungen, zu unterscheiden, Menschen werden verächtlich gemacht und mit Hass überschüttet: Das weltweite Netz zeigt in den sozialen Medien seine Schattenseiten. Doch beim Schreiben am Bildschirm wird häufig vergessen, dass auf der anderen Seite echte Menschen sitzen. Einer, der in dieser Hinsicht einiges erlebt hat, ist Ralf Urban, Kommunalpolitiker für die Partei Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Ahrweiler.

Auf der Internetplattform Facebook hatte er auf seinem Politikaccount wenige Monate nach der katastrophalen Flut im Ahrtal 2021 eine korrigierende Meldung zu einem Beitrag von bekannten Influencern, also Einflussnehmern, veröffentlicht, die als Helfer bekannt geworden waren. Dadurch war der Sinziger Kommunalpolitiker in deren Fokus geraten – und in den von Tausenden derer Follower, Menschen, die den Beiträgen täglich folgen. Ein Sturm aus Kommentaren und Nachrichten war die Folge. „Als der Shitstorm losgebrochen ist, da habe ich regelrecht neben mir gestanden und wusste gar nicht, wie mir geschieht“, erinnert er sich.

„Ich hatte wirklich Angst, dass man mir nachstellt.“

Kommunalpolitiker Ralf Urban

„Ich hatte wirklich Angst, dass man mir nachstellt“, so Ralf Urban weiter. Kurz zuvor war ein Politiker in Sachsen mit einem Fackellauf bedroht worden. „Ich bin so froh, dass ich nirgends meinen Wohnort offiziell und im Netz angegeben habe“, sagt er heute. Er habe in einer ersten Reaktion seine politische Facebook-Seite gelöscht. „Was ich, im Nachhinein betrachtet, nicht hätte machen müssen“, sagt Urban heute. Der Vorwurf der Kommentatoren gegen ihn lautete daraufhin, er weiche aus. Victim Blaming wird so etwas genannt: Dem Opfer wird die Schuld zugewiesen, es kommt zu einer Täter-Opfer-Umkehr.

Der Unmut von Followern der Influencer gegenüber Urban äußerte sich nicht nur in persönlichen Botschaften. Auch die Grünen von Sinzig und die Bundesgrünen in Berlin seien angeschrieben worden. Ihm sei unterstellt worden, er habe die Helfer diskreditiert. Das weist der Sinziger Stadtpolitiker von sich. Es sei viel Gutes nach der Flutkatastrophe passiert, auch durch die sozialen Medien, auch durch Influencer, viele Menschen seien gekommen und hätten geholfen. „Es ist eine tolle Idee, diese sozialen Medien“, stellt der Kommunalpolitiker auch heute noch fest. „Es ist ein neues Phänomen unserer Zeit und kann ein Mosaikstein in der Demokratie sein, kann aber auch missbraucht werden“, weiß er.

Zuspruch und Unterstützung unter Betroffenen

Der Sturm sei eine Zeit lang sehr stark gewesen. Wenn Urban erzählt, wird klar: Der Hass zog sich über Wochen und Monate. Er habe sich in dieser Zeit zurückgezogen. Damals habe auch der Kontakt zu weiteren Betroffenen begonnen, erzählt der Politiker weiter. „Da habe ich dann viel Zuspruch und Unterstützung bekommen, was ich dann natürlich erwidert habe.“ Über Facebook habe er sich mit den Betroffenen ausgetauscht. „Dann habe ich für mich recht schnell entschieden, dass ich meinen Account wieder eingerichtet habe.“

Immer wieder seien Posts von Urban aufgegriffen und in den jeweiligen Gruppen gestreut worden, und nicht nur seine Beiträge, auch die von anderen kritischen Stimmen. Einige der verächtlichen Kommentare sind heute noch bei den entsprechenden Beiträgen nachzulesen. Links dazu sind zum Beispiel in Gerichtsschreiben zu finden, die aus Klagen der Influencer gegen einige Kritiker stammen. Einzelne von ihnen hätten viele Gerichtsprozesse über sich ergehen lassen müssen, berichtet Urban. SLAPP-Klagen nennt er das. Hinter der Abkürzung steht „Strategic lawsuit against public participation“; das heißt übersetzt strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung. Wikipedia definiert SLAPP-Klagen als ein aus Abkürzungen zusammengestelltes Wort, ein sogenanntes „Akronym für eine rechtsmissbräuchliche Form der Klage, die den Zweck hat, Kritiker einzuschüchtern und ihre öffentlich vorgebrachte Kritik zu unterbinden“.

i Ein Ergebnis der Studie „Lauter Hass, leiser Rückzug“ lautet: Mehr als die Hälfte der Befragten bekennt sich aus Angst im Netz seltener zur eigenen politischen Meinung. Fabian Sommer/dpa. dpa

„Das ist wirklich so gewesen, dass man schlecht schlafen konnte. Man kennt das ja nicht, dass man verklagt wird“, erinnert sich Urban. Doch er habe gewonnen, die Anwalts- und Gerichtskosten habe der Gegner übernehmen müssen. In Fällen weiterer Betroffener hätten die Gegner Strafgelder an soziale Einrichtungen zahlen müssen, zuletzt zum Beispiel an eine Organisation, die sich gegen Hass im Internet engagiert.

Er habe sehr viel Rückhalt bekommen, von seiner Familie, Freunden, den Grünen in Sinzig, im Kreis und auch aus anderen Fraktionen. „Die Unterstützung hat mich entspannter werden lassen.“ Ein großes Glück, weiß er, das nicht jedem zuteilwird. „Ich habe schon die Befürchtung, dass Menschen, die vielleicht nicht so gefestigt sind oder wo eine Familie dahintersteht, die vielleicht unterstützt, eine Partei hinter sich stehen hat – ich habe mich ja als grüner Kommunalpolitiker geäußert –, wenn man diese Unterstützung nicht hat, dann befürchte ich, dass manche Menschen da vielleicht gar nicht so schnell wieder auf die Beine kommen.“

49 Prozent der Befragten schon einmal online beleidigt

Bis hin zu Suizidgedanken, wenn sie allein dastehen, sagt Urban. Das sei bei ihm nie der Fall gewesen. Dass diese Befürchtung real ist, zeigt der Selbstmord der österreichischen Medizinerin Lisa-Maria Kellermayr nach massiven Hassnachrichten, in denen ihr unter anderem der Tod angedroht worden war.

Hasskommentare haben auch Auswirkungen auf die Demokratie, betont Ralf Urban. Die Studie „Lauter Hass, leiser Rückzug“ gibt ihm recht. Sie wurde vor einem Jahr vorgestellt und von NETTZ, Gesellschaft für M edienpädagogik und Kommunikationskultur, HateAid und den Neuen deutschen Medienmacher∗innen als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz herausgegeben. Aus einer repräsentativen Befragung ergab sich hier zum Beispiel, dass mit 49 Prozent nahezu jede zweite Person schon einmal online beleidigt wurde. „Mehr als die Hälfte der Befragten bekennt sich aus Angst im Netz seltener zur eigenen politischen Meinung (57 Prozent), beteiligt sich seltener an Diskussionen (55 Prozent) und formuliert Beiträge bewusst vorsichtiger (53 Prozent)“, heißt es in einer Z usammenfassung.

Ralf Urban verwehrt sich dagegen. Bis heute äußert sich der Kommunalpolitiker auf seiner politischen Seite. „Ich habe mir vorgenommen, in den sozialen Medien ein bisschen Richtigstellung zu betreiben. Ich möchte diesen Personen nicht gerne das Feld überlassen. Denn Meinungsvielfalt ist wichtig und zeugt von einer lebendigen Demokratie und Gesellschaft“, sagt der Politiker. Damit war er dem grünen Bundeswirtschaftsminister um zwei Jahre voraus. Im November 2024 hatte Robert Habeck auf der Plattform X, ehemals Twitter, erklärt, Orte wie diesen den Schreihälsen und Populisten zu überlassen sei leicht. Aber es sich leicht zu machen, könne nicht die Lösung sein.

Was würde Urban aus heutiger Sicht und mit seinem Wissen Menschen raten, die in einen Shitstorm geraten? „Ruhe bewahren!“, sagt Urban. Kein Aktionismus, nicht direkt reagieren, den Account auf Eis legen, erst mal überlegen, je nachdem juristische Unterstützung einholen, sich an einen Anwalt oder an HateAid wenden, zählt er weiter auf. „Das habe ich damals nicht gemacht, weil es noch nicht so bekannt war, das würde ich aber heute machen.“ Dazu habe er mehrfach Anzeigen an die Polizei rausgeschickt, da es nicht nur um Beleidigungen, sondern auch um Bedrohungen gegangen sei. Ein Staatsanwalt aus Koblenz habe sich der Sache angenommen, einige Leute seien bestraft worden und hätten an karitative Einrichtungen zahlen müssen, fasst Urban schließlich zusammen.

Was Menschen tun können, die unter Hass im Netz leiden

HateAid berät und unterstützt als gemeinnützige Organisation in Berlin Betroffene von Online-Hassrede und Hasskommentaren. Auf die Frage, was Menschen tun können, die – selbst oder als Mitleser – unter Hass im Netz leiden, antwortet die Pressestelle: „Wer digitale Gewalt erlebt, muss das nicht mit sich selbst ausmachen.“ Manchen könne es helfen, sich anderen Menschen anzuvertrauen und über das Erlebte zu sprechen, eine bewusste Auszeit zu nehmen und sich abzulenken oder professionelle Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. „Man muss das nicht einfach so aushalten. Betroffene können entsprechende Inhalte bei den Plattformen melden und sich auch rechtlich zur Wehr setzen, indem sie die Vorfälle durch rechtssichere Screenshots dokumentieren und die digitale Gewalt bei der Polizei zur Anzeige bringen“, so HateAid. Dazu sei digitale Zivilcourage wichtig: „Wer sieht, wie andere Menschen online angegriffen werden, kann sie mit solidarischen Kommentaren und Direktnachrichten unterstützen.“