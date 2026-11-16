Mitglied der „Ahrhöde Jonge“ Wie ein Junggeselle den Martinstag in Ahrweiler erlebt Martin Ingenhoven 16.11.2026, 12:00 Uhr

i Maximilian Münch und JGV-Vorstand Alex Groß vor dem Martinsfeuer. Martin Ingenhoven

Wochenlange Vorbereitung, ein fast 30 Meter hoher Feuerturm und Tausende Fackeln: Die Junggesellenvereine in Ahrweiler geben am Martinstag ihr Bestes. Wir haben Maximilian Münch, Mitglied der „Ahrhöde Jonge“, an diesem Abend begleitet.

Es sind Szenen, wie man sie höchstens nach dem Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft erlebt. Auf dem Balkon tummeln sich jubelnde junge Männer, recken einen Silberteller in die Höhe. Unten auf dem Platz tobt die Menschenmenge. Pyrotechnik hüllt die Szene in Rauch und orangerotes Licht.







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