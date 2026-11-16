Mitglied der „Ahrhöde Jonge“
Wie ein Junggeselle den Martinstag in Ahrweiler erlebt
Maximilian Münch und JGV-Vorstand Alex Groß vor dem Martinsfeuer.
Maximilian Münch und JGV-Vorstand Alex Groß vor dem Martinsfeuer.
Martin Ingenhoven

Wochenlange Vorbereitung, ein fast 30 Meter hoher Feuerturm und Tausende Fackeln: Die Junggesellenvereine in Ahrweiler geben am Martinstag ihr Bestes. Wir haben Maximilian Münch, Mitglied der „Ahrhöde Jonge“, an diesem Abend begleitet. 

Lesezeit 3 Minuten
Es sind Szenen, wie man sie höchstens nach dem Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft erlebt. Auf dem Balkon tummeln sich jubelnde junge Männer, recken einen Silberteller in die Höhe. Unten auf dem Platz tobt die Menschenmenge. Pyrotechnik hüllt die Szene in Rauch und orangerotes Licht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren