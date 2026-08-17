Gerd Josten lebt in Mayschoß Wie ein Biowinzer die Zukunft des Weins im Ahrtal sieht Maja Wagener 17.08.2026, 17:00 Uhr

i „Das ist das Paradies“, sagt Winzer Gerd Josten über seinen Familienbetrieb Mönchberger Hof in Mayschoß. Maja Wagener

Mit 69 Jahren wurde Gerd Josten zum Biowinzer. Da arbeitete er bereits seit 54 Jahren im Weinbau. Der Mayschoßer hat viel Erfahrung – und klare Vorstellungen, wie die Zukunft des Ahrtals aussehen sollte.

Zufrieden sitzt Gerd Josten auf seinem Hof in Mayschoß, der inmitten der Weinberge liegt. 2024 hat der Winzer aus dem Ahrtal auf Biowein umgestellt, vor zehn Jahren schon auf ökologischen Weinbau. Eine gute Entscheidung sei das gewesen – so wie die, sich 1988 selbstständig zu machen.







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