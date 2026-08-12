Andreas Nuppeney aus Wehr
Wie ein 37-Jähriger einen Landwirtschaftsbetrieb managt
Im Wehrer Kessel baut Andreas Nuppeney Gemüse nach biologisch zertifizierten Standards an. Daneben führt er einen konventionelle
Im Wehrer Kessel baut Andreas Nuppeney Gemüse nach biologisch zertifizierten Standards an. Daneben führt er einen konventionellen Ackerbaubetrieb.
Martin Ingenhoven

Andreas Nuppeney ist Landwirt mit einem Betrieb in Wehr. Er setzt auf solidarische Landwirtschaft, ökologischen Anbau und Bio-Richtlinien. Er erklärt, worauf es in seinem Beruf besonders ankommt – und was die Hitzewelle für ihn bedeutet.

Lesezeit 3 Minuten
Andreas Nuppeney hält zwei Zwiebeln in der Hand. Es ist 9 Uhr am Morgen, aber die Sonne brennt schon jetzt so in den Wehrer Kessel, dass der 37 Jahre alte Landwirt seine Gemüsefelder nicht ohne Sonnenschutz betritt. Die Zwiebeln, die er in der Hand hält, sind nur zwei von mehreren Tausend Knollen, die auf dem staubtrockenen Boden liegen.
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