Auf dem Weg in die Zukunft
Wie digitales Angebot der Breisiger Verwaltung wächst
Seit Anfang 2025 arbeitet Claudia Fischer in der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig in dem damals neu geschaffenen Bereich
Seit Anfang 2025 arbeitet Claudia Fischer in der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig in dem damals neu geschaffenen Bereich Sachbearbeitung Digitalisierung und Prozessmanagement.
Silke Müller

Wie kann eine Verwaltung digital effizienter arbeiten? Mit dieser Frage setzt sich seit Anfang 2025 in Bad Breisig Claudia Fischer auseinander. Seitdem hat sich dort einiges getan, und es wird sich auch noch etwas tun. Eine Zwischenbilanz. 

Lesezeit 3 Minuten
Wer „aufs Amt“ muss, wie es gern im Volksmund heißt, weiß, dass das immer viel Zeit in Anspruch nimmt. Und die könnte eingespart werden, würde die Erledigung online möglich sein. Seit Anfang 2025 arbeitet Claudia Fischer in der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig daran, diesen Service auszubauen.
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