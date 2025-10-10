Mehrere Gesellschaften geplant Wie die Übernahme der Remagener Klinik aussehen soll Judith Schumacher 10.10.2025, 12:00 Uhr

i Das Remagener Krankenhaus Maria Stern soll ab November durch die IGP Med Bonn weitergeführt werden. Martin Gausmann

Die Remagener Klinik scheint gerettet. Die IGP Med Bonn von Stephan Engels übernimmt den Standort zum 1. November. Doch wie geht der Betrieb danach weiter? Welche Gesellschaft ist für was zuständig? Ein Überblick.

Das Bangen um das Remagener Krankenhaus Maria Stern soll ein Ende haben. So wurden kürzlich die Mitarbeiter in einer Personalversammlung informiert, dass die Klinik nach dem Rückzug der Angela-von-Cordier-Stiftung als Träger ab dem 1. November in das Eigentum der IGP Med Bonn von Stephan Engels übergeht.







