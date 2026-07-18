Geschwommen ist bestimmt schon so mancher in den Römer-Thermen in Breisig. Aber einen Blick in die Technik dürften die wenigsten erhalten haben. Eine spezielle Führung gab es nun für die Mitglieder des Fördervereins „Herz für die Römer-Thermen“.
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Ein Elefant, der den Rüssel nach oben reckt: So wird die Förderanlage südlich der Römer-Thermen in Bad Breisig gern genannt. Dort schießt der Geyr-Sprudel, die Quelle, die Peter Lang 1914 mit Unterstützung von Reichsfreiherr Baron Maximilian Geyr zu Schweppenburg entdeckt hat, aus 600 Metern Tiefe mit 120.