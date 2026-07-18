Blick hinter die Kulissen
Wie die Technik in Breisigs Römer-Thermen funktioniert
Stephan Adams, Betriebsleiter der Bad Breisiger Römer-Thermen, erläuterte Mitgliedern des Fördervereins „Herz für die Römer-Ther
Stephan Adams, Betriebsleiter der Bad Breisiger Römer-Thermen, erläuterte Mitgliedern des Fördervereins „Herz für die Römer-Thermen“, wie die Technik des Bades funktioniert.
Silke Müller

Geschwommen ist bestimmt schon so mancher in den Römer-Thermen in Breisig. Aber einen Blick in die Technik dürften die wenigsten erhalten haben. Eine spezielle Führung gab es nun für die Mitglieder des Fördervereins „Herz für die Römer-Thermen“.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Elefant, der den Rüssel nach oben reckt: So wird die Förderanlage südlich der Römer-Thermen in Bad Breisig gern genannt. Dort schießt der Geyr-Sprudel, die Quelle, die Peter Lang 1914 mit Unterstützung von Reichsfreiherr Baron Maximilian Geyr zu Schweppenburg entdeckt hat, aus 600 Metern Tiefe mit 120.
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