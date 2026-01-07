Missbrauch in Oberdürenbach Wie die Speichelprobenentnahme in Niederzissen abläuft Ralf Grün 07.01.2026, 16:33 Uhr

i Speichelproben, die in einem Labor untersucht werden. Djifroudi, Andrea

Seit einem halben Jahr laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei, um den Missbrauchstäter von Oberdürenbach dingfest zu machen. Demnächst steht in Niederzissen ein groß angelegter DNA-Abgleich an. Wir erkundigten uns, wie das ablaufen wird.

Es kommt nicht so häufig vor, dass die Polizei mit DNA-Reihenuntersuchungen versucht, einem Straftäter auf die Spur zu kommen. Die für den Zeitraum vom 23. bis zum 25. Januar in Niederzissen anberaumte freiwillige Speichelprobenabgabe im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch eines siebenjährigen Mädchens in Oberdürenbach ist laut Jürgen Fachinger, Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, eine der größeren Aktionen ihrer Art im ...







