ARD dreht Vierteiler Wie die Schauspieler auf die Ahrtal-Flut schauen Martin Ingenhoven 28.08.2026, 14:00 Uhr

i Eine Szene am Set, die während der Dreharbeiten für die neue fiktive ARD-Serie zur Flut im Ahrtal entstand. Rico Rossival

Die ARD‑Serie „Im Tal“ rückt die Ahrtal‑Flut ins Blickfeld: Schauspieler erleben am Ort die zerstörte Landschaft und begegnen Betroffenen. Ein multiperspektivischer Blick, der das Geschehen jenseits des Bildschirms erfahrbar macht.

Auch im Jahr 2026 sind die Folgen der Flut noch überall im Ahrtal zu sehen. Wer das Tal kennt, weiß, wie es einmal ausgesehen hat. Allen anderen bleiben nur Bilder, meist auf Bildschirmen. Bilder von Wassermassen, zerstörten Häusern, Schutt und Menschen, die versuchen, sich zu retten.







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