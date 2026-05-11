Täter sind noch flüchtig Wie die Polizei nach Bankraub von Sinzig weiter vorgeht Maja Wagener 11.05.2026, 11:02 Uhr

i Bilder von dem Tag der mutmaßlichen Geiselnahme in der Sinziger Innenstadt. Martin Gausmann

Bei dem Banküberfall in Sinzig am Freitag, bei dem zwei Personen eingeschlossen wurden, konnten der oder die Täter fliehen. Was die Polizei seither unternommen hat und wie sie den großen Zeitraum zwischen Notruf und Stürmen der Bank erklärt.

Sowohl die Fahndung als auch die Ermittlungen liefen nach dem Überfall auf eine Bankfiliale in der Innenstadt von Sinzig am Freitag, 8. Mai, weiter, erklärt Oliver Jutz auf Nachfrage unserer Zeitung am Montag. Dazu würden Zeugen befragt und Spuren ausgewertet, berichtet der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz.







Artikel teilen

Artikel teilen