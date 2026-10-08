Menschen zum Shoppen bringen Wie die neuen Feierabendmärkte in Bad Neuenahr ankamen Verena Düren 08.10.2026, 18:00 Uhr

i Der erste Feierabendmarkt im April dieses Jahres in Bad Neuenahr kam gut an, genau wie die anderen Termine dieser Veranstaltungsreihe. Martin Gausmann (Archiv)

Die neuen Feierabendmärkte finden in Bad Neuenahr seit April dieses Jahres statt. Vier waren es, gerade stand der Letzte für dieses Jahr an. Wie kommt die neue Veranstaltungsreihe an? Diese Frage beantworten Händler und das städtische Citymarketing.

Mit einem etwas regnerischen Abschluss ging Anfang Oktober ein neues Projekt vom Citymarketing und der Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler zu Ende. Seit April luden die Veranstalter zum Feierabendmarkt in der Poststraße und am Platz an der Linde ein.







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