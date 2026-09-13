Noch viele Stellen frei Wie die Jobmesse am Nürburgring am Wochenende lief Martin Ingenhoven 13.09.2026, 11:00 Uhr

i Sarah Schneider zeigt die Ausbildungsfibel 2026 für den Kreis Ahrweiler. Martin Ingenhoven

Am Nürburgring, wo normalerweise Autorennen zu sehen sind, präsentierten sich am Wochenende Unternehmen aus der Region. Sie suchen den Kontakt zu den jungen Besuchern. Denn viele Stellen sind noch unbesetzt. Der technische Einfluss wächst.

Serad Okcu hat es sich mit seinen Freunden gemütlich gemacht. Eine Reihe von Sitzsäcken liegt unter einer riesigen Videowand, der sogenannten Ringwall, im Kreis. Die jungen Männer trinken, essen eine Kleinigkeit, schauen in ihre Handys. Okcu hat einen informativen Vormittag hinter sich und eine kleine Pause eingelegt.







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