Unkelbacher haben jüngst einen „Digitalen Pädagogen-Kompass“ veröffentlicht. Einen Ratgeber, um mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) mit Schülern sicher durch den Medienalltag zu kommen. Aber wie sieht eigentlich die Realität an Schulen aus?
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Der Schulalltag hat sich gegenüber früher fundamental gewandelt – auch im Kreis Ahrweiler. Marcus Wald, Rektor der Integrierten Gesamtschule (IGS) Remagen, beschreibt es so: „Die digitale Welt ist heute ein fester Bestandteil der Lebensrealität unserer Schülerinnen und Schüler und damit auch der Schule.