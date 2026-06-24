Digitale Welt im Schulalltag Wie die IGS Remagen für TikTok und Co. gewappnet ist Silke Müller 24.06.2026, 20:00 Uhr

i Durch die digitale Welt hat sich der Schulalltag gegenüber früher fundamental gewandelt. Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Unkelbacher haben jüngst einen „Digitalen Pädagogen-Kompass“ veröffentlicht. Einen Ratgeber, um mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) mit Schülern sicher durch den Medienalltag zu kommen. Aber wie sieht eigentlich die Realität an Schulen aus?

Der Schulalltag hat sich gegenüber früher fundamental gewandelt – auch im Kreis Ahrweiler. Marcus Wald, Rektor der Integrierten Gesamtschule (IGS) Remagen, beschreibt es so: „Die digitale Welt ist heute ein fester Bestandteil der Lebensrealität unserer Schülerinnen und Schüler und damit auch der Schule.







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