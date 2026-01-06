Wie die Idee zu Ahr-Burgern in Ahrweiler entstand

Die Ahr-Burger im Ahr-Grill sind ein Alleinstellungsmerkmal der Schnellgastronomie 2.0 in Ahrweiler. Die Idee aber, mit der Region verbundene klassische Burger in hochwertiger Qualität anzubieten, ist schon viel älter.
Als Björn Heiliger und Kevin Pitzen ihren Ahr-Grill in der Wilhelmstraße 40 in Ahrweiler im April 2022 – also knapp ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 – eröffnen, schaffen sie ein Novum in der Schnellgastronomie 2.0 in der Kreisstadt: die Ahr-Burger, die für die Verbundenheit der Menschen zur Ahr stehen.