Die Anfänge des Ahr-Grills Wie die Idee zu Ahr-Burgern in Ahrweiler entstand Silke Müller 06.01.2026, 10:00 Uhr

i 2015 hat der Eifel-Grill in Wachtberg eröffnet. Dort wurde der Grundstein für die Erfolgsgeschichte der regionalen Burger gelegt. Johannes Tolkemit

Die Ahr-Burger im Ahr-Grill sind ein Alleinstellungsmerkmal der Schnellgastronomie 2.0 in Ahrweiler. Die Idee aber, mit der Region verbundene klassische Burger in hochwertiger Qualität anzubieten, ist schon viel älter.

Als Björn Heiliger und Kevin Pitzen ihren Ahr-Grill in der Wilhelmstraße 40 in Ahrweiler im April 2022 – also knapp ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 – eröffnen, schaffen sie ein Novum in der Schnellgastronomie 2.0 in der Kreisstadt: die Ahr-Burger, die für die Verbundenheit der Menschen zur Ahr stehen.







Artikel teilen

Artikel teilen