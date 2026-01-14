167 Jahre im Zeitraffer Wie die Geschichte des Kurparks Bad Neuenahr begann Jochen Tarrach 14.01.2026, 17:00 Uhr

i Ein Spaziergang durch den Kurpark, der Besuch eines Konzertes oder eine Unterhaltung mit netten Leuten, dazu ein Gläschen Wasser aus der Trinkhalle gehörten damals zur Kur einfach dazu. Archiv Jochen Tarrach. Jochen Tarrach

Der Kurpark in Bad Neuenahr hat glanzvolle Zeiten hinter sich. Die Reichen und Mächtigen kamen ab 1859 zum Erholen an die Ahr. Später folgten Größen aus der Kulturszene. Nach der Flut geht es nun darum, den alten Glanz zurückzugewinnen.

Es ist auf dem Gelände des Kurparks nicht der erste offizielle Baubeginn, der am Freitag, 16. Januar, ab 13 Uhr, verkleidet als Baustellenfest der Ahrtal Marketing GmbH (AMG) für alle Bürger, an der Kurgartenstraße gefeiert wird. Der Kurpark selbst soll nach der Flut von 2021 neu gestaltet werden, das Kurparkterrassengebäude saniert und die Heilwasser-Brunnentechnik neu aufgebaut werden.







Artikel teilen

Artikel teilen