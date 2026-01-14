Der Kurpark in Bad Neuenahr hat glanzvolle Zeiten hinter sich. Die Reichen und Mächtigen kamen ab 1859 zum Erholen an die Ahr. Später folgten Größen aus der Kulturszene. Nach der Flut geht es nun darum, den alten Glanz zurückzugewinnen.
Es ist auf dem Gelände des Kurparks nicht der erste offizielle Baubeginn, der am Freitag, 16. Januar, ab 13 Uhr, verkleidet als Baustellenfest der Ahrtal Marketing GmbH (AMG) für alle Bürger, an der Kurgartenstraße gefeiert wird. Der Kurpark selbst soll nach der Flut von 2021 neu gestaltet werden, das Kurparkterrassengebäude saniert und die Heilwasser-Brunnentechnik neu aufgebaut werden.