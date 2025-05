HELFT UNS LEBEN heißt die Hilfsorganisation der Rhein-Zeitung. In diesem Sinne helfen 5000 Euro Jessica Hennes aus Heimersheim, finanziell wieder aus der Abwärtsspirale herauszukommen, in die sie nach der Flut geraten ist.

Es gibt die erfolgreichen Geschichten vom Wiederaufbau im Ahrtal, aber auch diejenigen, von denen niemand so gern spricht. Es sind Schicksale von Menschen, die das Flutgeschehen aus der Bahn geworfen hat, und die – aus welchen Gründen auch immer – in ihrem Leben nicht wieder auf die Beine gekommen sind. Jessica Hennes aus Heimersheim ist so ein Fall, wo vieles schief lief. In ihrer Not hat sie sich an HELFT UNS LEBEN, die Benefizaktion der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben gewandt. Mit einer Unterstützung von 5000 Euro, die von HELFT UNS LEBEN fließen, hat sie die Chance auf einen Neuanfang.

„Du hast nichts mehr. Hast du das verstanden?“

Eine Helferin nach der Flut zu Jessica Hennes

„Du hast nichts mehr. Hast du das verstanden?“ – Dieser Satz einer Helferin in den Tagen nach der Flut ist Jessica Hennes aus Heimersheim bis heute im Ohr geblieben. Vorher hatte sie noch geglaubt, dass es genügen würde, alles wieder zu säubern und zu putzen, wenn die Wassermassen verschwunden sind. Doch das Erdgeschoss, wo das Wasser fast bis zur Decke stand, musste gründlich saniert werden, und von ihren Einrichtungsgegenständen war nichts mehr zu gebrauchen.

Eine Abwärtsspirale ohne Ausweg

Hinzu kam der Verlust der Autos, auf die sie und ihre im Haus lebende Tochter angewiesen waren. „Ich musste Schulden machen, um alles zu ersetzen“, so Jessica Hennes. Sie geriet in eine finanzielle Abwärtsspirale – in einen Strudel, aus dem sie sich bis heute nicht befreien konnte. Jetzt wird sie Privatinsolvenz anmelden. Bei diesem Neustart helfen ihr die 5000 Euro von HELFT UNS LEBEN. „Ich kann endlich wieder ruhig schlafen und in die Insolvenz gehen. Endlich wieder auf die Füße kommen und bei null anfangen“, so ihre Reaktion.

i So hoch stand das Wasser in der Flutnacht in ihrer Wohnung. Beate Au

Schon vor der Flut sei das Geld knapp gewesen im Haushalt der alleinerziehenden 45-Jährigen, die ihre beiden inzwischen erwachsenen Töchter ohne Unterhaltszahlungen durchbringen musste, wie sie erzählt. Schulden, die man immer wieder versucht habe abzustottern, drückten schon vor der Flut. Da sei an allem gespart worden. So war der Hausrat nicht gegen Elementarschäden, wie sie Überschwemmungen verursachen, versichert. Und auch für die beiden Autos war nur eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen worden. Was an Wiederaufbauhilfe für Hausrat ausgezahlt worden sei, habe nicht ausgereicht.

„Es war bei Weitem mehr“, so Hennes. Spenden und Hilfen hätten vorn und hinten nicht gereicht. „Wir mussten 40.000 Euro drauflegen. Eine Summe, die uns überfordert hat“, so Hennes. Hinzu sei noch eine Kreditaufnahme für ein Auto von 10.000 Euro gekommen. „Insgesamt 50.000 Euro. Das hat uns das Genick gebrochen. Wir sind dem nicht mehr Herr geworden.“

Verlust des Jobs kam hinzu

Mithilfe einer Freundin konnte sie sich in der ersten Zeit nach der Flut mit dem Nötigsten versorgen. Sie selbst hatte kein Wohnzimmer, keine Küche, kein Schlafzimmer und keinen Versorgungsraum mehr. „Ich hatte an Kleidung nur noch das, was ich in der Flutnacht auf dem Leib trug“, erzählt sie. Ein Zimmer und eine Toilette standen ihr im ersten Stock noch zur Verfügung.

„Ich möchte einfach mal wieder Luft holen können.“

Jessica Hennes

In dieser Situation kam noch der Verlust des Arbeitsplatzes hinzu. Als Mitarbeiterin in der Produktionsleitung einer Firma habe sie kopflos einer Kündigung zugestimmt und dem Druck nachgegeben. Eine längere Beurlaubung oder Freistellung als drei Wochen, die sie gebraucht hätte, um mit den Herausforderungen nach der Flut zurechtzukommen, sei nicht möglich gewesen. „Es gab zu Hause keinen Strom, kein Wasser, die Tür stand offen, die Handwerker waren zugange. Ich war nicht in der Lage zu arbeiten“, berichtet sie. Und einen Nerv für gerichtliche Auseinandersetzungen habe sie auch nicht gehabt.

Der Schuldenberg wuchs

Nun musste sie mit dem geringeren Arbeitslosengeld auskommen. „Ich war nur umgeben von Problemen“, sagt sie. Und von Gläubigern, die ihr Geld haben wollten. Das habe sich so über drei Jahre hingezogen. Sie versteht, dass ihre Vermieter auch mal wieder eine Mietzahlung haben wollen, die regelmäßig kommt. „Es ist mir unangenehm.“ Seit 17 Jahren wohnt sie in der Mühlenstraße. Der Vermieter habe nicht ein Mal die Miete erhöht. Inzwischen hätten sich Mietschulden von 4000 Euro aufgetürmt. Strom habe sie nachbezahlt, sonst wäre er abgestellt worden.

Verzweifelt versucht sie, auf einen grünen Zweig zu kommen, nahm im August 2023 eine neue Arbeit an. Der Arbeitgeber habe ihr im Oktober 2024 fristlos und unvorhersehbar gekündigt. Diesmal schaltete sie einen Anwalt ein und bekam recht. Inzwischen bewirbt sie sich erneut und hofft, dass es funktioniert. Was sie sich am meisten wünscht in ihrem auf Kante genähten Leben: „Ich möchte einfach mal wieder Luft holen können.“