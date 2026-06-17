Prozess: Brandstiftung Nürburg Wie die Familie aus dem brennenden Haus entkam Michael Illjes 17.06.2026, 18:00 Uhr

i Vollbrand des Gebäudes in Nürburg: Sechs Autos sind verbrannt, ebenso ein Lager nebenan. Werner Dreschers

Es hört sich nach „angebratenem Speck“ an, sagt ein Mann. Als er die Haustür öffnet, sieht er ein brennendes Auto. Im Dezember 2025 mussten er und seine Familie mitten in der Nacht vor dem Feuer in Nürburg fliehen. Nun sagt er vor Gericht aus.

In Nürburg sind im vergangenen Dezember sechs Autos, ein Wohnhaus und ein angrenzendes Lager mit Ölfässern niedergebrannt worden. Eine Familie mit Kind ist dem Feuer nur knapp entkommen. Ein Angeklagter aus dem Kreis Ahrweiler steht seit Montag, 15. Juni, vor Gericht.







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