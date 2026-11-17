Kindergarten in Wassenach Wie die Erweiterung der Kita Pusteblume vorangeht Martin Ingenhoven 17.11.2026, 16:00 Uhr

i Ein Schuhregal in einer Kita (Symbolbild). Die Kita in Wassenach wird derzeit erweitert. Christoph Soeder/dpa

In Wassenach hat der Ausbau der Kita Pusteblume begonnen. Warum das Projekt wichtig ist, wer die Kosten trägt und wann Kinder die neuen Räume nutzen können, erklärt Ortsbürgermeister Manfred Sattler.

Zweimal am Tag herrscht in der Zehntgasse mitten im Dorfkern so etwas wie Stoßzeit. Morgens strömen die kleinsten Wassenacher samt Eltern zum Kindergarten, pünktlich zum Mittagessen geht es wieder nach Hause. Doch mit dem neuen Kita-Gesetz wird sich zumindest die mittägliche Menschenmenge ein wenig lichten.







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