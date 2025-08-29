Nachdem die Erich Kästner Realschule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein neues Handyverbot eingerichtet hat, meldeten sich auch die Schulen des Calvarienberges mit ihren klaren Regelungen zu Wort. Was dort gilt und was Erfolg hatte.

Die Diskussion über die Nutzung von Handys und anderen digitalen Endgeräten in Schulen ist in vollem Gange. Kinder und Jugendliche sind täglich viele Stunden in der digitalen Welt unterwegs. Eine Entwicklung, die Schulen und Lehrer vor Herausforderungen stellt. Mit einem radikalen Handyverbot auf dem gesamten Schulgelände hat die Erich Kästner Realschule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler im neuen Schuljahr reagiert.

Das Problem haben die beiden Calvarienberg-Schulen ebenfalls bereits vor Jahren erkannt. Es wurde nach Lösungen gesucht und mit Elternvertretern eine „Nutzungsordnung für mobile Endgeräte“ entwickelt. Das Handyverbot, welches bereits seit zehn Jahren in der Schule gilt, wurde 2019 auf eine schriftlich niedergelegte, verbindliche Grundlage gestellt. Seitdem müssen alle Schüler des Gymnasiums Calvarienberg und der Realschule Calvarienberg diese Nutzungsordnung lesen und akzeptieren. Dies müssen Schüler und Erziehungsberechtigte dann mit ihrer Unterschrift bestätigen.

i Ab hier gilt: Handys werden stumm geschaltet und verschwinden in den Schultaschen. Gabi Geller

Mediennutzung wird geübt

Annette Gies ist seit 2018 Leiterin des Gymnasiums Calvarienberg und hat die Entwicklung des Handykonzeptes miterlebt. In jenen Tagen wurde die Schule noch von den Ursulinen geleitet. Die gleiche Nutzungsordnung gilt auch in der privaten Realschule Calvarienberg. Seit eineinhalb Jahren ist Christian Zimbelmann hier der Leiter. Beim Gespräch mit der Rhein-Zeitung sitzen neben den beiden Schulleitern Gies und Zimbelmann noch die stellvertretende Leiterin des Gymnasiums Sandra Obst und Pressekoordinator Christian Fenioux mit am Tisch. Sie berichten über die bisherigen Erfahrungen mit dem Handyverbot.

„Die Schüler sind hier, um zu kommunizieren und zu lernen. Dieses Ziel wurde bisher erreicht“, weiß Gies. Die Calvarienberg-Schulen haben zudem ein allgemeines und umfassendes Medienkonzept entwickelt. Denn man muss an vielen Stellen ansetzen, um die Kinder und jungen Heranwachsenden auf die Anforderungen der immer schnelleren Entwicklung digitaler Angebote vorzubereiten. Wo und wann sind die neuen digitalen Werkzeuge eine echte Unterstützung und wo transportieren sie vergiftete Inhalte?

„Ein Handyverbot allein kann das nicht regeln“, unterstreicht Gies. Die Nutzung von digitalen Medien wird deshalb in der Schule eingeübt und reflektiert. Smartphones dürfen während der Unterrichtszeit und auf dem Schulhof nicht benutzt werden, iPads können im Unterricht ab Klasse sieben eingesetzt werden. Die Lehrperson hat dabei über eine Classroom-App stets die Kontrolle und kann checken, was die Schüler auf ihre Bildschirme laden. In den Klassen fünf und sechs kommen digitale Endgeräte noch gar nicht zum Einsatz.

Seit 2024 gibt es auch ein Konzept zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Medienscouts unterstützen Schüler in Sachen Mediennutzung und eine Streitschlichter-AG kommt bei der Klärung von Konflikten im medialen Bereich zum Einsatz. Bei Elternabenden wird das Thema Smartphone angesprochen. Wichtig ist dabei auch das, die Gesetze zum Datenschutz zu kennen und auf die Persönlichkeitsrechte hinzuweisen. Denn bisweilen bewegen sich Schüler mit heimlich aufgenommenen Fotos oder Filmen bereits im Bereich der Straffälligkeit – ohne sich dem bewusst zu sein.

Die technische Entwicklung mit ihrem rasenden Tempo verlangt von den Schulen, den Lehrern und den Eltern immer wieder angepasste, neue Konzepte in Sachen Medienerziehung. So hat man auf dem Calvarienberg seit 2024 Regeln zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI), vor allem, wenn es um korrektes wissenschaftliches Arbeiten geht. Es wird darauf geachtet, dass jegliche Nutzung von KI bei eingereichten Arbeiten entsprechend markiert wird. Eine „Eigenständigkeitserklärung“ regelt dies. An den Calvarienberg-Schulen geht man die digitalen Herausforderungen weiterhin beherzt an.