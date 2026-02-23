Leben an der B9 Wie die Bundesstraße Brohl verändert hat Silke Müller 23.02.2026, 05:00 Uhr

i Werner Fußhöller mit einer alten Ansicht von Brohl aus dem Jahr 1936. Silke Müller

Rund 20.000 Fahrzeuge passieren täglich die B9 in Bad Breisig. Zwar hat es die Straße dort schon immer gegeben, sie hat sich aber über all die Jahre verändert. In Brohl indes existierte sie in dieser Form früher nicht. Ein Brohler erinnert sich.

Werner Fußhöller ist ein echter Brohler Jung – und schon immer interessiert an der Heimatgeschichte seines Geburtsorts, über den er schon mehrere Artikel für Heimatbücher verfasst hat. Außerdem hat der heute 80-Jährige auch einige Hefte über historische Themen des Rheinorts im Eigenverlag herausgegeben.







