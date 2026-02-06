Wachtberger Institut beteiligt Wie die Abwehr von Hyperschallwaffen erforscht wird Johannes Kirsch 06.02.2026, 05:00 Uhr

i Start einer russischen Hyperschallwaffe picture alliance/dpa/Russian Defense Ministry Press Service/AP

Die Debatte rund um fehlende Schutzbunker führt uns schonungslos vor Augen, wie verletzlich wir im Verteidigungsfall wären. Neben der „Hardware“ braucht es auch mehr Know-how darüber, welche Waffentypen abzuwehren sind. Eine Lösung: mehr Forschung.

Auf Präzision und Schnelligkeit kommt es beim Aufspüren militärischer Flugkörper an. Im Zeitalter von Hyperschallwaffen wird beides auf eine harte Probe gestellt. Denn die rasante Fluggeschwindigkeit solcher Objekte macht konventionelle Radarsysteme nahezu wirkungslos.







