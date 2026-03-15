Früher Shows in Bad Neuenahr
Wie Designer Alfredo Pauly Mode entwirft 
Die HSE-Zuschauerinnen und -Kundinnen kennen und schätzen Alfredo Pauly als kompetenten Experten für Mode, Interior und Schmuck.
Die HSE-Zuschauerinnen und -Kundinnen kennen und schätzen Alfredo Pauly als kompetenten Experten für Mode, Interior und Schmuck.
HSE

Für seine Luxus-Modenschauen im Kurhaus in Bad Neuenahr war Alfredo Pauly berühmt. Heute designt er seine Modeentwürfe traditionell in seinem Altersruhesitz – der Villa Kalles in Kasbach-Ohlenberg. Er ist als Designer kein großer Freund von KI. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem Belle-Epoque-Charme fühlt er sich verbunden. Pelzmogul Alfredo Pauly ist weiterhin in der Modewelt zu Hause, obwohl er heute beruflich einen etwas anderen Weg eingeschlagen hat. Früher war der Pavillon am Ahrufer im Bad Neuenahr sein Reich. Seit vielen Jahren steht er nun vor der Kamera für den Teleshopping-Sender HSE24.

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