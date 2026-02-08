Blick in die Historie Wie Dernau zu seinem Ski-Hang und einem Ski-Klub kam Frank Bugge 08.02.2026, 08:00 Uhr

i Dernauer Skifans, die im Jahr 1956 und lange vor der Gründung des Ski-Klubs auf Skiern von Dernau zur Hohen Acht in der Eifel unterwegs waren und ins Dorf zurückkehrten: Hans-Josef Kreuzberg, Hermann-Josef Schmitz, Adi Otto und Anton Schell. Bernd Schreiner

Vor 55 Jahren wurde im Ahrtalort Dernau ein eigener Ski-Klub gegründet. Es folgte eine eigene Piste am Krausberg. Der Grund war simpel: Man fuhr gern Ski, und es gab Berge ringsherum. Doch der Klimawandel setzt dem Klub seit Jahren zu.

Marina Schreiner und Mike Trarbach sind die letzten offiziell erfassten Dernauer Dorfmeister im Skifahren. Sie siegten im Jahr 1997. Die Ergebnisse der Dernauer alpinen Dorfmeisterschaften, die am 22. Februar 1981 erstmals mit 51 Skifahrern in elf Klassen als Riesentorlauf und dann in den Jahren 1983, 1985, 1987, 1988 und eben 1997 durchgeführt wurden, sind in der Chronik des Skiclubs Dernau aufgeführt, der aktuell 166 Mitglieder meldet.







