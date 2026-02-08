Vor 55 Jahren wurde im Ahrtalort Dernau ein eigener Ski-Klub gegründet. Es folgte eine eigene Piste am Krausberg. Der Grund war simpel: Man fuhr gern Ski, und es gab Berge ringsherum. Doch der Klimawandel setzt dem Klub seit Jahren zu.
Lesezeit 4 Minuten
Marina Schreiner und Mike Trarbach sind die letzten offiziell erfassten Dernauer Dorfmeister im Skifahren. Sie siegten im Jahr 1997. Die Ergebnisse der Dernauer alpinen Dorfmeisterschaften, die am 22. Februar 1981 erstmals mit 51 Skifahrern in elf Klassen als Riesentorlauf und dann in den Jahren 1983, 1985, 1987, 1988 und eben 1997 durchgeführt wurden, sind in der Chronik des Skiclubs Dernau aufgeführt, der aktuell 166 Mitglieder meldet.