Neu bei Breisiger Zwiebelmarkt
Wie der Tischflohmarkt in der Biergasse ablaufen soll
Die Bad Breisiger Biergasse soll zukünftig stärker in den Zwiebelmarkt eingebunden werden.
Die Bad Breisiger Biergasse soll zukünftig stärker in den Zwiebelmarkt eingebunden werden.
Martin Ingenhoven

Der Zwiebelmarkt in Bad Breisig wird kompakter und neu gedacht: Eine veränderte Platzaufteilung und innovative Angebote sollen ihn beleben. Angedacht ist ein Tischflohmarkt in der Biergasse, bei dem vor allem Schüler mitmachen sollen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Zwiebelmarkt in Bad Breisig muss sich neu erfinden, um als uralte Tradition fit für die Zukunft zu werden. Um die Attraktivität des Marktes zu steigern und zugleich die Organisation zu vereinfachen, haben sich die Organisatoren der beliebten Veranstaltung für die nächste Auflage einiges einfallen lassen.

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