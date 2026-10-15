Der Ski-Club Remagen wird 75 Jahre alt. In seinen Anfängen war Schnee noch üblich – auch im Rheinland. Inzwischen hat sich das geändert und damit hat sich auch der Fokus des Vereins verschoben.
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Am kommenden Samstag, 17. Oktober, begeht der Ski-Club Remagen 1951 im Rheinklänge-Heim sein 75-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende des derzeit knapp über 100 Mitglieder zählenden Vereins, Bernd Ulrich Hornbostel, hat in Vorbereitung auf den großen Tag eine Zusammenfassung über das letzte Dreiviertel-Jahrhundert der Aktivitäten der Ski-Enthusiasten erstellt.