Blick auf 75 Jahre des Vereins
Wie der Ski-Club Remagen heute ohne Schnee auskommt
In den 1950er-Jahren trainierten die Remagener an der Hohen Acht in der Eifel.
In den 1950er-Jahren trainierten die Remagener an der Hohen Acht in der Eifel.
Archiv Ski-Club Remagen

Der Ski-Club Remagen wird 75 Jahre alt. In seinen Anfängen war Schnee noch üblich – auch im Rheinland. Inzwischen hat sich das geändert und damit hat sich auch der Fokus des Vereins verschoben.

Lesezeit 3 Minuten
Am kommenden Samstag, 17. Oktober, begeht der Ski-Club Remagen 1951 im Rheinklänge-Heim sein 75-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende des derzeit knapp über 100 Mitglieder zählenden Vereins, Bernd Ulrich Hornbostel, hat in Vorbereitung auf den großen Tag eine Zusammenfassung über das letzte Dreiviertel-Jahrhundert der Aktivitäten der Ski-Enthusiasten erstellt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren