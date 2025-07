Einmal die ganze Strecke der Ahrtalbahn abzufahren, um zu sehen, wie der Stand der Dinge an den Haltepunkten ist – diesem Thema widmet sich unsere Zeitung in einer Artikelserie. Heute werfen wir einen Blick auf den Bahnhof Bad Neuenahr.

Fortsetzung unserer Fahrt mit der Ahrtalbahn: Von Heimersheim aus erreicht der Zug nach wenigen Minuten Bad Neuenahr. Das schöne Bahnhofsgebäude des Architekten Eberhard Wulff und seines Assistenten Peter-Joseph Seché in der Kurstadt wurde im Mai 1881 festlich eingeweiht und war folgend ganze 137 Jahre lang im Besitz der Bahn. Im Jahr 2017 wurde das Gebäude für den Bahnbetrieb der Ahrtalbahn im vorhandenen Umfang nicht mehr benötigt. Für den modernen Zugverkehr waren nur noch die beiden Bahnsteige erforderlich. Alles wird elektronisch überwacht und notwendiges Personal kommt jeweils mit dem Zug angefahren.

„Immer heiter – Gott hilft weiter“

Inschrift am Bahnhof von Bad Neuenahr

Das schmucke Gebäude mit seiner Inschrift „Immer heiter – Gott hilft weiter“ und „Froher Muth – gesundes Bluth“ an der Front wurde vom Troisdorfer Bauunternehmer Bernhard Brodeßer sowie dem Hennefer Ingenieur Horst Löwenberg nach einem längeren Verkaufsverfahren für rund 614.000 Euro von der „DB Station & Service AG“ erworben. Bewerber aus der Kreisstadt kamen mit ihren Angeboten nicht zum Zug. Da aber die Züge der Ahrtalbahn weiterhin hier halten sollten, war es Bedingung, dass das Reisecenter sowie der Fahrkartenschalter im Zentrum des Gebäudes erhalten bleiben.

Wo der Stationsvorsteher seinen Garten hatte

Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und der Bedeutung, die das Gebäude für die Kurstadt hatte, sollten darin neue Wohnungen entstehen, hatte doch bereits seit Bahnhofseröffnung der Stationsvorsteher darin sein Zuhause. Er versorgte sich und seine Familie weitgehend selbst. Direkt westlich des Bahnhofsgebäudes in Richtung zum „Hotel zum Weinberg“ hin, dort wo heute die Taxiparkplätze eingerichtet sind, hatte er einen großen Gemüsegarten mitsamt einem Hühnerstall. Im Bahnhofsgebäude verrichtete einst ein Stab von sieben Beamten, der Stationsvorsteher, zwei Stations-Aspiranten, drei Weichensteller sowie ein Hilfslademeister, ihren Dienst.

i Auf der Rückseite wird derzeit der Bahnsteig erneuert, um ihn an die neue Ahrtalbahn anzupassen.. Jochen Tarrach

Erhalten bleiben sollte nach dem Verkauf ursprünglich auch die bereits in den 1890er-Jahren eröffnete Gastronomie. Doch dazu kam es nicht, denn im Jahr 2021 hat die große Flut die bis dahin im Kurhaus an der Ahr residierende Spielbank Bad Neuenahr heimatlos gemacht. Da sie möglichst schnell ihren Betrieb wieder aufnehmen wollte und die Situation im Kurhaus das nicht ermöglichte, wurde sie einfach in den 1907 errichteten Anbau und nun freien östlichen Flügel des Bahnhofs verlegt. Der rote Teppich auf der rechten Seite der beeindruckenden Freitreppe kennzeichnet den Eingang zum Glück. Augenblicklich sind Bauarbeiter dabei, die Bahnsteige auf der Gebäuderückseite für die geplante Neueröffnung der Ahrtalbahn noch in 2025 auf den neuesten Stand zu bringen.

i Der Anbau zur Erweiterung (rechts im Bild) erfolgte 1907. Hier ein zeitgenössisches Bild. Jochen Tarrach

Schauen wir kurz zurück auf die Geschichte der Ahrtalbahn und des Bahnhofs in Bad Neuenahr. Nachdem im Jahr 1858 in Neuenahr das Bad eröffnet worden war und sich immer mehr Menschen zur Erholung und Linderung ihrer Krankheiten in das Ahrtal aufmachten, nahm der Postkutschenverkehr von Remagen nach Neuenahr zwangsläufig ständig zu. Zwar fuhr den Rhein entlang schon längst eine Eisenbahn, aber noch nicht in das Ahrtal hinein. Bad Breisig zum Beispiel bekam schon 1859 einen Bahnhof. Für das aufstrebende Bad Neuenahr ein unhaltbarer Zustand. Am 4. November 1879 war es dann endlich so weit, dass in Bad Neuenahr als auch in Ahrweiler der Grundstein für einen repräsentativen Bahnhof für die neue Ahrtalbahn gelegt wurde. Die Eröffnung fand dann im Mai 1881 mit einem sprichwörtlich großen Bahnhof statt.

i Vor dem Bahnhof postierten sich die Dienstmänner um eintreffende Kurgäste zu den wie Pilze aus dem Boden schießenden Hotels zu bringen. Jochen Tarrach

Es war trotz Bahnlinie eine gemütliche Zeit geblieben. Vor dem Bahnhof postierten sich die Dienstmänner, um eintreffende Kurgäste zu den wie Pilze aus dem Boden schießenden Hotels zu bringen. Pferdewagen standen ebenso bereit zum Weitertransport der Gäste – wie ab 1906 ein verkehrstechnisches Novum, die gleislose elektrische Bahn, die bis 1917 bis nach Walporzheim fuhr.

In der nächsten Folge unserer Serie fahren wir weiter an der sogenannten Kartoffelkiste vorbei zum Bahnhof in Ahrweiler.