CDU fordert Klimatisierung Wie der Kreis Ahrweiler Schülerköpfe kühl halten will Maja Wagener 10.08.2026, 05:00 Uhr

i Das Peter-Joerres-Gymnasium befindet sich kurz vor der Fertigstellung. Es soll als Schutz vor der Hitze neue Außenbeschattung bekommen, so die Kreisverwaltung auf Nachfrage. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Bauliche Maßnahmen hatte eine Machbarkeitsstudie dem Kreis Ahrweiler 2024 empfohlen, um die kreiseigenen Schulen vor Hitze zu schützen. Was wurde seither zum Beispiel an Sonnenschutzverglasung oder außen liegendem Sonnenschutz umgesetzt?

Mit den diesjährigen Hitzewellen hat die CDU im Kreis Ahrweiler gefordert, dass ihr Antrag auf Klimatisierung der Schulen von 2023 neu bewertet wird. Eine Machbarkeitsstudie zum Thema hatte dem Kreis im Dezember 2024 bauliche Maßnahmen empfohlen, darunter Sonnenschutzverglasung und die Nachrüstung von außen liegendem Sonnenschutz.







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