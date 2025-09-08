Die Zahl der Borreliose-Erkrankungen infolge eines Zeckenstiches hat im Kreis Ahrweiler im Vergleich zu 2024 in diesem Jahr zugenommen. Das Gesundheitsamt empfiehlt im Falle eines Stiches die betroffene Stelle gut zu beobachten.

Zecken sind ein unliebsames Souvenir, das oft von Freizeitaktivitäten im Freien mitgebracht wird. Der „Zeckenbiss“ oder Zeckenstich wegen des stechend-saugenden Mundwerkzeugs des Insekts kann Folgen haben und beispielsweise zu Borreliose führen. 643 Borreliose-Fälle gab es in dem laufenden Jahr laut Landesuntersuchungsamt (LUA) in Rheinland-Pfalz und damit fünf Fälle mehr als in 2024. Auch das Gesundheitsamt Ahrweiler stellt für den Kreis mit bisher 22 Fällen in 2025 eine Zunahme im Vergleich zum Vorjahr fest. 2024 waren es noch 15 Fälle.

Statistisch gesehen wirken sich die Zahlen deutlich aus

In den bisherigen Monaten des Jahres 2025 ist „ein erhöhter Eingang von Infektionsmeldungen zur Borreliose zu verzeichnen. Allerdings streuen die kreisbezogenen Zahlen grundsätzlich aufgrund kleinräumig niedriger Werte und zahlreicher Einflüsse statistisch oft erheblich. Infektiologen gehen aktuell davon aus, dass die Zecken in 2025 aufgrund des milden Winters und günstiger Bedingungen im Frühjahr bereits sehr früh (Januar) und in größerer Zahl aufgetreten sind. In Kombination mit Outdoor-Aktivitäten der Bevölkerung im gleichen Zeitraum könnte das eine Zunahme der Borreliose-Erkrankungen nach Zeckenstich erklären. Die Zahl der infizierten Zecken kann regional sehr unterschiedlich sein. Das gilt auch für die witterungsabhängige Aktivität der Zecken“, heißt es vom Kreis Ahrweiler.

Im Vergleich zur Borreliose gab es bei der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) im Kreis Ahrweiler jeweils nur einen Fall in 2024 und bisher einen in 2025, wobei Menschen nach Aufenthalten in Bayern und Baden-Württemberg betroffen sind.

So lässt sich eine Zecke entfernen

Trotz dieser relativ entspannten Lage sollte ein Zeckenstich nicht unterschätzt werden. Je früher man die Zecke selbst oder durch den Hausarzt herauszieht, am besten gerade oder leicht gedreht mit einer spitzen Pinzette oder einer sogenannten Zeckenkarte aus der Apotheke, desto geringer ist die Infektionsgefahr. Eventuell muss ein Arzt den in der Haut verbliebenen Zeckenkopf entfernen und so eine lokale Entzündung verhindern. Die Einstichstelle sollte beobachtet werden.

Als häufigstes Symptom von Borreliose nennt das Gesundheitsamt „die sogenannte Wanderröte, eine Hautrötung, die ringförmig um die Einstichstelle herum nach außen wandert“. Oft tritt eine zentrale Verblassung um den Einstich auf. „Hautrötungen sind jedoch nicht immer gleich eine Borreliose-Infektion, sondern können auch eine lokale Fremdkörperreaktion nach dem Stich darstellen.“

Beim Entfernen der Zecke sollte kein Öl, Klebstoff oder Nagellack auf die Zecke aufgetragen werden. Auch darf der Zeckenleib nicht gequetscht werden, da sonst Krankheitserreger in die Haut gedrückt werden können. Mit der bakteriellen Infektion der Borrelia burgdorferi (Borrelien) kann eine Lyme-Borreliose entstehen, die für die Erkrankung verschiedener Organsysteme, insbesondere Haut, Nervensystem und Gelenke verantwortlich ist und mit Antibiotika behandelt werden kann.

Borreliose ist meldepflichtig

Allgemein muss für Mensch und Haustier beim Aufenthalt im Freien, in Wäldern, Feld und Flur, Gärten und Ödland, einschließlich Wegrändern mit Pflanzenbewuchs, mit Zecken gerechnet werden, betont die Kreisverwaltung in ihrer Stellungnahme: „Von Gräsern, Kräutern und Sträuchern aus erreichen die Zecken beim direkten Kontakt den Wirt und suchen sich anschließend eine günstige Einstichstelle.“ Aus diesen Gründen rät das Gesundheitsamt zu einer Kleidung, „die den Körper sowie Beine und Füße bedeckt. Daher ist darauf zu achten, bei Waldspaziergängen möglichst lange Kleidung, Strümpfe sowie feste Schuhe zu tragen. Nach einem Ausflug im Freien sollte der eigene Körper nach Zecken abgesucht werden.“

Sinnvoll sind zudem Insekten- und Zeckenabwehrmittel in Form von Sprays oder Lotionen, die aber keinen umfassenden Schutz garantieren. Sollte es trotz aller Schutzmaßnahmen zu einer Lyme-Borreliose kommen, muss diese in Rheinland-Pfalz gemeldet werden – im Regelfall über die feststellenden Ärzte und/oder über Untersuchungsstellen an die Gesundheitsämter.