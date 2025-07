Die Arbeiten an der Ahrtalbahn sind in vollem Gange. Unsere Zeitung nutzt die Gelegenheit, sich einmal den einzelnen Haltepunkten zu widmen. Dabei treten interessante Details zutage.

Einmal die ganze Strecke der Ahrtalbahn, die bald wieder in Betrieb genommen wird, abzufahren, um zu sehen, wie der Stand der Dinge an den Haltepunkten ist – diesem Thema widmet sich unsere Zeitung in einer Artikelserie. Vom Ausgangspunkt Remagen aus über den Bahnhof in Bad Bodendorf (wir berichteten) und dem neuen Haltepunkt Heimersheim-Lohrdorf sind wir nun am alten Bahnhof Heimersheim angekommen. Doch Vorsicht: Aussteigen geht hier nicht mehr, der Zug hält nicht.

Genau genommen ist hier kein Bahnhof mehr. Die 1889 gebaute Station ist wahrlich nie der größte deutsche Bahnhof gewesen. Aber gebe es einen Wettbewerb um den schönsten Bahnhof der Republik, dann läge sie ganz bestimmt mit weit vorn im Ranking.

Bahnhofsgebäude ist eine Zierde

Das Ensemble von drei kleinen Gebäuden aus Ziegel und Fachwerk wäre auch eine besondere Zierde auf jeder Modelleisenbahnplatte. Nur halten hier eben keine Züge mehr. Der neue, eher schmucklose Haltepunkt Heimersheim-Lohrsdorf, einige Hundert Meter vorher am Ortsausgang von Lohrsdorf, hat ihn in seiner Funktion abgelöst. Warum? Dazu später.

Bei der großen Ahrflut im Juli 2021 wurde das Schicksal der drei Gebäude um ein Haar besiegelt. Sie liegen an einer Engstelle des Flusses im Tal, eingeklemmt vom Basaltkegel der Landskrone und auf der anderen Seite von gewaltigen Betonplatten, die zum Schutz der vierspurigen B266 gebaut wurden. So stand er im Zentrum der großen Flutwelle, die ihn fast hinweggerissen hätte.

i Durch die Engstelle der Ahr zwischen Landskrone und B266 schlängeln sich die Gleise, derzeit aber nur ein Strang. Jochen Tarrach

Stehen die Gebäude heute wieder fest verankert im Boden, so ist doch im Bahnhofsumfeld noch viel zu tun. Aber aktuelle Bauarbeiten hindern daran. Ganz verschwunden ist ein kleines Wiegehäuschen, in dem früher mit der Bahn verschickte Säcke und Kisten abgewogen wurden. Die einstigen Bahnsteige sind inzwischen vollkommen abgerissen.

Haltepunkt nach der Flut geschlossen

Der Haltepunkt ist aus Gründen der Zweckmäßigkeit nach der Flut geschlossen worden. Dass die Bahnhofsgebäude insgesamt gerettet wurden und heute überhaupt noch stehen, ist entscheidend ihrem Besitzer, dem Schreinermeister Thomas Schäfer, zu verdanken. Als die Gebäude im Jahr 1989 nicht mehr für die Betriebsabläufe der Bahn notwendig waren, haben seine Eltern kurz entschlossen zugegriffen, die Gebäude gekauft und instand gesetzt. Inzwischen verstorben, ist heute ihr Sohn Thomas Besitzer.

i Von Bad Bodendorf aus geht die Fahrt mit der Ahrtalbahn vorbei am neuen Haltepunkt Heimersheim-Lohrsdorf zum alten Bahnhof Heimersheim. Jochen Tarrach

Im Bahnhofsgebäude selbst gibt es keinen Schalterraum oder Wartesaal mehr. Es beinhaltet heute drei Wohnungen. Bereits 1997 hat Thomas Schäfer in der ehemaligen Verladehalle seine Bau- und Möbelschreinerei eingerichtet und betreibt diese dort auch noch heute. Eine zweite, kleinere Halle dient zur Aufbewahrung von Material. „Es ist ein guter Standort“, sagt er. Gute Straßenanbindung, direkt an der Landskroner Straße.

„Meinen Bahnhof hatte ich schon aufgegeben, als ein Laster gegen das Mauerwerk des Wohnhauses krachte.“

Eigentümer Thomas Schäfer

Und diese ganze Idylle war in der Nacht zum 15. Juli 2021 aufs Höchste gefährdet. Durch die Engstelle im Gelände bedingt, bekam die Ahr erst so richtig Schwung. Sie stieg an und wurde mit Kraft durch das Nadelöhr gepresst. „Über Stunden habe ich hier mindestens 20 Autos und sogar einen 20-Tonnen-Laster vorbeischwimmen sehen, später dann auch Einzelteile der Heppingen-Heimersheimer Brücke. Meinen Bahnhof hatte ich schon aufgegeben, als ein Laster gegen das Mauerwerk des Wohnhauses krachte“, erinnert sich Schäfer.

i Das Gebäudeensemble gehört heute Thomas Schäfer, der in den einstigen Lagerschuppen seine Bau- und Möbelschreinerei betreibt. Im Bahnhofsgebäude selbst sind heute Wohnungen eingerichtet . Jochen Tarrach

Doch das Gebäude von 1889 hielt stand, ebenso wie die alte Verladehalle mit der Schreinerei und dem kleinen Lagerschuppen. Das fest gebaute Haus ist auf einem tiefen Fundament aus Bruchsteinen solide errichtet, das hielt. Nur eben der gepflasterte Hof war weg, und im Haus hat das Wasser seinen Schmutz und seine Nässe hinterlassen.

Das Fachwerk war stabil geblieben

Gemeinsam mit der Feuerwehr und allen verfügbaren Hilfskräften, dem THW und der Bundeswehr machte sich Schäfer sofort daran, noch zu retten, was zu retten war. Das Fundament der Werkstatt war unterspült, und das Gebäude stand schief. Das Fachwerk aber war stabil geblieben, wurde nun aufgerichtet und neu unterfüttert. So tut es heute wieder wie eh und je seine Dienste. Doch warum ist das nun renovierte Gebäudeensemble kein Haltepunkt der Ahrtalbahn geblieben?

i Nach der Flut gab es einen provisorischen Bahnsteig. Doch das ist längst vorbei. Der historische Bahnhof wurde komplett stillgelegt. Es hält kein Zug mehr. Jochen Tarrach

Die Antwort ist nicht schwer: Es fehlt eine Brücke über die Ahr. Bis zur Flut stand sie als Fußgängerbrücke direkt neben dem Bahnhof. Sie neu aufzubauen, war zu teuer, und an der engsten Stelle der Ahr ließen geltende Gesetzte einen Neubau nicht zu. Zu Fuß zum Bahnhof also über eine entfernt liegende Brücke? Das wollten die Heimersheimer nun auch nicht.

Da war es ganz günstig, dass die Nachbarn, die Lohrsdorfer, schon immer direkt neben der besagten „entfernt liegenden Brücke“ einen Haltepunkt haben wollten. So wurde der Haltepunkt eben um einige Hundert Meter auf Lohrsdorfer Gebiet verschoben. Da dadurch nun der Weg zum Bahnhof auf der anderen Seite für die Heppinger und Gimmiger zu weit wurde, ist nun ein weiterer neuer Haltepunkt auf Heppinger Gebiet in Planung. So war der Heimersheimer Bahnhof nur noch Eisenbahngeschichte.