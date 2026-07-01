Restaurant in Mayschoß Wie der digitale Weinkeller im Bahnsteig 1 funktioniert Martin Ingenhoven 01.07.2026, 09:00 Uhr

i Thorsten Rech hat alle Flaschen in seinem Weinkeller digital katalogisiert. Jetzt können seine Gäste schon vor einem Besuch in den digitalen Weinkeller hinabsteigen und sich die passendne Flaschen reservieren. David Weimann

Bei der Vorstellung des Lokals von Thorsten Rech in Mayschoß, dem Bahnsteig 1, fiel uns der digitale Weinkeller ins Auge. Wie funktioniert solch ein System? Der Gastronom gewährt Einblicke.

Thorsten Rech ist Weinliebhaber und Wirt; beides aus Leidenschaft. Und er verbindet beides mittlerweile seit über einem Jahrzehnt im Bahnsteig 1 in Mayschoß. Über 2400 Positionen Wein von deutschen Winzern lagern in seinem Weinkeller, die darauf warten, von Gästen in den frisch sanierten und renovierten Gasträumen im alten Bahnhof von Mayschoß geöffnet, verkostet und genossen zu werden.







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