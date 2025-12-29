Eigene Kreationen in Ahrweiler Wie der Ahr-Grill mit der Region verbunden ist Silke Müller 29.12.2025, 14:00 Uhr

i Im April 2022 haben der 37-jährige Björn Heiliger und der 39-jährige Kevin Pitzen ihren Ahr-Grill in der Wilhelmstraße in Ahrweiler eröffnet. Silke Müller

Trotz der Flutkatastrophe im Juli 2021 sind die Menschen im Ahrtal der Ahr mit ihrer landschaftlichen Schönheit weiterhin verbunden. Ein Sinnbild dafür ist der Ahr-Grill in Ahrweiler. Dort gibt es ganz besondere Kreationen.

Bei einem Blick in die Speisekarte des Ahr-Grills in der Wilhelmstraße 40 in Ahrweiler wird sofort klar: Das hier ist alles andere als ein Grillrestaurant oder ein gewöhnlicher Imbiss. Die Inhaber Björn Heiliger und Kevin Pitzen umreißen es auf ihrer Internetseite so: Hätten ein Drei -Sterne- und das bekannte Schnellrestaurant mit dem güldenen M ein Kind, es wäre der Ahr-Grill.







