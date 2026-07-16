Wartezeiten in Notaufnahme Wie das Neuenahrer Krankenhaus mit Hitzewelle umgeht Judith Schumacher 16.07.2026, 15:00 Uhr

i Das Krankenhaus in Bad Neuenahr Martin Gausmann

Die Hitze stellt auch das Neuenahrer Krankenhaus Maria Hilf vor besondere Herausforderungen: Mehr Patienten landen in der Notaufnahme, Medikamente müssen kühl gelagert werden, das Personal braucht kühle Räume – wie klappt das?

Die Krankenhäuser in Deutschland leiden nicht nur unter enormem Kostendruck und fehlender politischer Unterstützung, sondern auch unter der Hitze, die Patienten und Personal gleichermaßen zu schaffen macht. Ganze neun Stunden hat eine Sinzigerin mit ihrer fast 93-jährigen verletzten Mutter kürzlich in der Notaufnahme des einzig verbliebenen Krankenhauses im Kreis Ahrweiler, Maria Hilf der Marienhaus-Gruppe in Bad Neuenahr, zugebracht, wie sie in ...







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